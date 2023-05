"Nos obligó a ver porno": El calvario de 8 hijos encerrados en la 'casa de los horrores' de España

Cuando la Guardia Civil española entró en una casa adosada del municipio madrileño de Colmenar Viejo, se encontró un panorama escalofriante: un matrimonio mantenía ahí encerrados a sus hijos, de entre 4 y 14 años, en condiciones de insalubridad, viviendo prácticamente entre la basura y con evidentes signos de maltrato.

La vivienda, cuyo hallazgo se produjo a finales de marzo, fue bautizada rápidamente como "La casa de los horrores de Colmenar", algo que queda todavía más justificado después de las últimas revelaciones divulgadas por la prensa.

Una de las hijas, de 14 años, lanzó acusaciones en su declaración en el juzgado contra el padre, un médico de 56 años del conocido hospital Gregorio Marañón: que la agredió sexualmente, que la obligaba a ver porno y a representarlo para él. Y que le propinaba palizas si no obedecía.

Todo eso ocurrió entre febrero y marzo de este año. Según su testimonio, todo empezó cuando el padre descubrió que ella y su hermano usaban un servicio de mensajería llamado Discord, que se utiliza para hacer amigos, pero también para compartir imágenes pornográficas.

"Se topó con ese tipo de material porno, pero nosotros nunca lo habíamos visto, solo usábamos la aplicación para tener amigos. A él se le metió en la cabeza que sí, pese a negárselo", explicó la hija, según información de El Mundo, que tuvo acceso al testimonio judicial de la adolescente.

Amenazas

A partir de ahí, el hombre les dijo que los encerraría a todos hasta saber la verdad. Por miedo, los jóvenes acabaron confesando que consumían ese material. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de la víctima, eso no le bastó al agresor, quien siguió insistiendo y obligándoles a ver videos pornográficos.

"Me dijo que yo había tenido relaciones sexuales con alguien, que le dijera con quién. Le contesté que no, que preguntara en el instituto (...) Entonces me dijo de ver videos porno. Le volví a decir que no quería, incluso llorando, que no me gustaban. 'Hasta que no te sientes conmigo y no los veas no vas a salir de aquí'... Y cerró la puerta", relató la hija.

Incluso, su padre le habría obligado a tocar a su madre, de 45 años, al negarse a practicarle una felación.

Maltrato y violación de los derechos

El día en que la Policía entró en la 'casa de los horrores', el padre y la madre quedaron detenidos. A la pareja se le imputaron varios delitos, entre ellos el de maltrato y la violación de los derechos y deberes familiares. También por obstrucción a la justicia.

Los vecinos dijeron en ese momento a la prensa que solían escuchar golpes.

Además, al hombre se le acusó de violencia de género y de haber robado, ya que los agentes encontraron en su hogar material que habría sustraído en el hospital en el que trabajaba, como uniformes, batas, mascarillas o medicamentos.

El pasado 29 de marzo, un magistrado ordenó la retirada cautelar de la patria potestad de los ocho menores, que han sido ingresados en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil, encargada de la operación, indicó que los niños eran "castigados físicamente, estaban malnutridos y arrinconados en una habitación" de la vivienda, según una nota de prensa del Ministerio del Interior recogida por varios medios.