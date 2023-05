Ministro ugandés es asesinado a tiros por su guardaespaldas tras una aparente disputa por su salario

El ministro de Estado de Trabajo y Relaciones Laborales de Uganda, Charles Okello Engola, fue asesinado a tiros este martes por uno de sus guardaespaldas, según confirmó la Policía local. El incidente tuvo lugar en el domicilio del ministro, situado en la localidad de Kyanja, cercana a Kampala, la capital del país.

De acuerdo con un comunicado, la Policía "está investigando activamente el trágico asesinato" del coronel retirado Engola por parte del soldado raso de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda, Wilson Sabiiti. El tirador también hirió al ayudante del ministro, el teniente Ronald Otim, quien fue trasladado a un hospital.

"El guardaespaldas realizó múltiples disparos a corta distancia y mató al honorable ministro cuando entraba en su vehículo oficial. Murió en el lugar de los hechos", reza el texto, añadiendo que después del asesinato, el sospechoso huyó a pie a un centro comercial, donde entró en un salón y se suicidó.

Un vecino del ministro reveló que Sabiiti salió corriendo, disparando al aire, "lo que provocó que todo el mundo corriera para salvar su vida". "El soldado corrió después a un salón cercano que estaba abierto y fue allí donde se suicidó de un disparo. Se sentó en una de las sillas del salón y se apuntó con el arma al cuello antes de suicidarse", dijo.

Aunque la Policía afirma que aún no se ha establecido el motivo del incidente, testigos presenciales aseguran que el guardaespaldas gritaba que no le pagaban desde hace mucho tiempo. Según uno de los testigos, Sabiiti gritó que no tenía ningún problema con los civiles y que su único problema era con el Gobierno por no pagarle su salario.