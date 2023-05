Inversores de Adidas demandan a la compañía que financian por la colaboración con Kanye West

Los accionistas, en su demanda colectiva, acusaron a la empresa alemana de ropa deportiva de no revelar el daño potencial que el comportamiento el rapero Ye podría causar a la firma.

Inversores de Adidas presentaron el pasado viernes una demanda colectiva ante el Tribunal del Distrito de Oregón, en EE.UU., contra la misma empresa alemana de ropa deportiva que financian por su colaboración con el rapero estadounidense Ye, más conocido como Kanye West, informa NBC News.

Las acusaciones se han formulado contra el ex director ejecutivo de Adidas Kasper Rorsted y el director financiero, Harm Ohlmeyer. Los accionistas afirman en la demanda que los directores "pretendían engañar" a los inversores y "actuaron con temerario desprecio por la verdad" al no revelarles el daño potencial que el comportamiento de West podría causar a la empresa. La compañía también fue acusada de no tomar precauciones para mitigar el riesgo de pérdidas financieras que el comportamiento del rapero causó.

"Rechazamos rotundamente estas afirmaciones infundadas y tomaremos todas las medidas necesarias para defendernos enérgicamente de ellas", afirmó un portavoz de Adidas en un comunicado.

Adidas rompió sus lazos con Ye el pasado octubre, tras la presión de sus consumidores para que pusiera fin a su colaboración con el rapero a raíz de sus comentarios antisemitas. El rapero trabajaba con Adidas, diseñando ropa deportiva y zapatillas bajo la marca Yeezy, que fueron "extremadamente populares" y, según la demanda, sus ventas en 2019 superaron los mil millones de dólares.