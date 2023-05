Cómo afecta el colapso de los bancos en EE.UU. al criptomercado

La crisis bancaria en EE.UU. está afectando los precios de las criptomonedas y, en medio de la incertidumbre, este mercado viene siendo percibido como un activo alternativo de inversión, aseguran expertos citados por el portal económico ruso RBC.

Vladímir Cherpichnikov, responsable de la bolsa de criptomonedas EXMO, afirma que "sin duda existe" un vínculo entre la crisis bancaria y el crecimiento del bitcóin porque, al igual que el oro, esta divisa ha demostrado ser una especie de "refugio seguro para el capital".

La situación estadounidense "dio el impulso fundamental adecuado" a las criptomonedas, que ya no son percibidas como "un activo puramente especulativo". "Algunos inversores han visto que mantener capital en bitcoines es mucho más seguro, a pesar de la alta volatilidad", añade.

Román Nekrásov, cofundador de la empresa de cadena de bloques ENCRY Foundation, coincide en que la crisis bancaria, vista como una crisis de confianza en el sistema, juega a favor de las criptodivisas. Sin embargo, advierte que "sería demasiado imprudente esperar una correlación tan directa" porque el tipo de cambio, por ejemplo, del bitcóin tiene en cuenta muchos otros factores. La incertidumbre regulatoria, la inflación, el vencimiento de sus contratos de futuros o los problemas de emisiones de criptomonedas estables son algunos.

Nekrásov explica que el atractivo de las criptodivisas en medio de la crisis bancaria se debe a que estas ofrecen herramientas a su propietario para que tenga pleno control de su valor. La tensa situación del sector bancario ha obligado a muchos a replantearse su forma de gestionar su propio capital y "cada vez más gente valora precisamente la independencia financiera que ofrecen", coincide Cherpichnikov.

Según aclara el analista financiero de BitRiver, Vladislav Antonov, la inestabilidad en el sistema bancario alarma a los inversores y muchos de ellos buscan lugares seguros donde invertir. Frente a este panorama, las criptodivisas actúan como un activo de inversión alternativo que no está sujeto al control de los bancos centrales y no depende de las instituciones financieras.

De cualquier modo, Antonov advierte que no hay que olvidar que el mercado de las criptodivisas también está sujeto a fluctuaciones e inestabilidad, especialmente a la luz de la estricta regulación de gobiernos y bancos centrales. Además, pueden ser el blanco de fraudes y ciberataques, lo que hace susceptible a los inversores a perder su dinero. Es por esto que una inversión de cualquier tipo debe hacerse tras un análisis cuidadoso de los riesgos y posibles ganancias, aconseja.

Criptomercado: ¿Se beneficia en realidad?

Si bien el precio del bitcóin se ha disparado desde las quiebras bancarias en EE.UU., es probable que esto no sea impulsado por inversores que ven la moneda como una alternativa financiera, resalta un informe de marzo de The New York Times.

Analistas, citados por el diario, creen que poco tienen que ver los fundamentos filosóficos de la tecnología alrededor de la criptomoneda con el aumento de su precio. Es más probable que esto se deba al creciente optimismo de que la Reserva Federal pueda pausar los aumentos de las tasas de interés, y a las preocupaciones sobre la seguridad de las llamadas monedas estables.

Al respecto, la firma de investigación de criptomonedas Kaiko cree que el reciente aumento es resultado de la baja liquidez, una medida de lo fácil que es comprar y vender un activo digital sin afectar su precio. "No significa que debido a que haya un gran movimiento de precios en una dirección, esta sea una nueva ola de dinero institucional o algo por el estilo", dijo Conor Ryder, analista de la compañía.

CNBC TV considera difícil establecer del todo si las criptomonedas están estrechamente conectadas con los índices de Wall Street y señala que aún deben consolidad su posición en el mercado. Aunque en ocasiones se sitúan junto al oro como inversión refugio, en otras son vistas como una inversión de riesgo y volátil.

"Dónde aterrizará el precio de bitcóin para el final de 2023 y si la crisis bancaria impulsará el precio del bitcóin, son preguntas que solo pueden responderse una vez que el mercado madure aún más en los próximos meses", concluye el canal.