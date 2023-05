"Deberíamos haber escuchado a Putin durante muchos años": Robert F. Kennedy Jr. reflexiona sobre el papel de EE.UU. en el conflicto ucraniano

Las autoridades estadounidenses deberían haber escuchado las advertencias de Moscú durante muchos años para evitar el conflicto ucraniano, declaró el sobrino del exmandatario estadounidense John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., que recientemente anunció formalmente su candidatura a la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024.

"Matadero a causa de la ambición geopolítica de los neoconservadores"

Al hablar del conflicto ucraniano en una entrevista con la revista UnHerd, Kennedy Jr. señaló que "los rusos han ofrecido repetidamente llegar a un acuerdo", pero EE.UU. ha desencadenado una guerra contra Rusia a manos de los ucranianos, que ahora están sufriendo grandes pérdidas.

"Si mira los acuerdos de Minsk, con los que los rusos ofrecieron llegar a un acuerdo, hoy parece un trato realmente bueno. Seamos honestos: se trata de una guerra de EE.UU. contra Rusia para sacrificar esencialmente la flor de la juventud ucraniana en un matadero de muerte y destrucción por la ambición geopolítica de los neoconservadores, tantas veces declarada, para cambiar el régimen de Vladímir Putin y agotar las Fuerzas Armadas rusas para que no puedan luchar en ningún otro lugar del mundo", dijo.

Afirmó que Washington ya ha sacrificado a 300.000 ucranianos en este conflicto y citó a un comandante no identificado de una unidad de élite de las fuerzas especiales de Ucrania que aseguraba que el 80% de sus tropas habían muerto. "En estos momentos, los rusos están matando a ucranianos en una proporción de 1:5 o 1:8, dependiendo de los datos que creas", subrayó.

"Si te diriges a Rusia de forma hostil, por supuesto que su reacción será hostil"

En este conflicto EE.UU. debe hacer "lo que es razonable, lo que salva vidas", afirma el político, recordando las palabras de su tío, que afirmó: "Si quieres conseguir la paz, tienes que ponerte en el lugar del otro". También reconoce que Washington "apoyó esencialmente el golpe de Estado en 2014 contra el Gobierno democráticamente elegido de Ucrania".

"Si te fijas en eso, y te pones en la posición de Rusia, dices: 'Vale, EE.UU., nuestro mayor enemigo, nos está tratando como un enemigo. Ahora ha tomado el Gobierno de una nación y lo ha vuelto hostil a nosotros, y luego ha empezado a aprobar leyes que son perjudiciales para esta gigantesca población rusa [en las Repúblicas Populares de Donbass]'", dijo, señalando que si México, por ejemplo, hiciera contra la población estadounidense que vive allí lo mismo que lo que las autoridades ucranianas han hecho contra los residentes de Donbass en los últimos años, las tropas estadounidenses "invadirían el país en un segundo".

Además, respondiendo a la pregunta de qué medida sabia y equivalente deberían haber tomado las autoridades estadounidenses en febrero de 2022, el político señaló que, en primer lugar, "deberían haber escuchado a Putin durante muchos años". "Nos comprometimos con Rusia, con [el último mandatario de la Unión Soviética, Mijaíl] Gorbachov, a no mover la OTAN ni un milímetro hacia el este. Luego entramos y nos mentimos. Entramos en 13 países de la OTAN, pusimos sistemas de misiles con capacidad nuclear; hicimos ejercicios conjuntos con Ucrania y con estos otros para la OTAN. ¿Cuál es el propósito de la OTAN?", expresó, subrayando que si "te diriges a Rusia de forma hostil desde el principio, por supuesto que su reacción será hostil".

Puntos clave necesarios para poner fin al conflicto

Kennedy Jr. sostiene que hay tres puntos clave necesarios para poner fin a las hostilidades, señalando que si se tienen en cuenta los acuerdos de Minsk, éstos "establecen la base para un acuerdo final".

Así, según sus palabras, las regiones de Donbass, "que tienen un 80 % de población de etnia rusa, rusos que estaban siendo asesinados sistemáticamente por el Gobierno ucraniano", tienen que ser autónomas dentro de Ucrania y ser protegidas para "poner fin al derramamiento de sangre".

Además, a su juicio, Washington tiene que retirar sus sistemas antimisiles Aegis, equipados con los mismos lanzadores de misiles que se utilizan para disparar los misiles de crucero Tomahawk, cuya capacidad de ataque puede albergar cualquier tipo de explosivo, incluyendo cabezas nucleares, a 70 millas (unos 113 km) de la frontera rusa. Recordó que cuando la URSS desplegó misiles en Cuba en 1962, a 1.500 millas (unos 2.414 km) de Washington DC, las autoridades estadounidenses se mostraron dispuestas a invadir la isla.

Y por último, el político opina que su país también debería aceptar no incluir Ucrania en la OTAN. "Creo que basándose en estos tres puntos, alguien como yo podría resolver esta guerra. No creo que los neoconservadores sean capaces de resolverla, ni la gente que rodea al presidente [de EE.UU. Joe] Biden, ya que ellos fueron los que crearon el problema. No creo que lo reconozcan nunca", declaró, pero añadiendo que, en cualquier caso, él "no justifica la invasión bárbara e ilegal de Ucrania".

Al mismo tiempo, Kennedy Jr. afirma que su enfoque respecto a la OTAN como presidente sería diferente al actual, así como que pretende "estudiar la forma de reducir las tensiones entre las grandes potencias" -China, EE.UU. y Rusia- y cómo "hacer que estos países traten con sus vecinos sin presiones de EE.UU. que les hagan sentir que van a tener que ponerse en modo militar". "Eso es algo que tenemos que analizar, y la razón por la que tenemos que analizarlo es que tenemos problemas institucionales en nuestro país", concluyó.

Censura mediática en EE.UU. e indulto a Assange

Cabe señalar que uno de los problemas actuales en EE.UU., que el político señaló en la entrevista, es la censura en los medios estadounidenses. "Es extraordinario: cuando yo era niño, la gente más activista, los absolutistas de la Primera Enmienda [de la Constitución de EE.UU.], eran los periodistas. Al periodista estadounidense corriente no parece preocuparle lo más mínimo la censura orquestada por el gobierno. Es muy, muy extraño", declaró.

En su opinión, intentar censurar a la gente y mentirle diciéndole que el gobierno actual va por buen camino sólo divide la sociedad estadounidense aún más. Señaló que en 1980 la mayoría de los ciudadanos "confiaba en el gobierno y todos confiaban en los medios de comunicación", mientras que ahora solo "el 22% de los estadounidenses confía en su gobierno y el 22% confía en los medios".

"La gente busca otras fuentes de información en las que realmente pueda confiar, porque la gente que se supone que nos da información correcta no lo hace. Es una propaganda. Está orquestado por el gobierno, y la gente lo sabe", declaró, señalando que "todo el mundo sabe que [las autoridades estadounidenses] mintieron a sus ciudadanos sobre el covid, sobre Vietnam, sobre Irak.

Así, de acuerdo con un reciente tuit de Kennedy Jr., en lugar de proteger la libertad de expresión, Washington "persigue activamente a periodistas y denunciantes". Aseguró que si se convierta en el nuevo presidente, "indultará a los valientes reveladores de la verdad, como Julian Assange", así como a John Kiriakou, Chelsea Manning, Reality Winner, Daniel Hale, Thomas Drake, Jeffrey Sterling y Edward Snowden, e "investigará la corrupción y los delitos que sacaron a la luz".