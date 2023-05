"Extinguirnos o cambiar": Las claves del discurso de Petro en el Congreso España

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino este miércoles en el Congreso de España, en el marco de su visita institucional al país ibérico, con un discurso centrado en la emergencia climática que vive el planeta.

Antes del inicio de su discurso, Petro fue recibido por los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes le dieron la bienvenida oficial en su primera visita de Estado, tras asumir el cargo en agosto del año pasado.

A su llegada al Hemiciclo, antes de comenzar su intervención, el mandatario colombiano saludó a todas las autoridades presentes, tanto a los miembros de la Mesa del Congreso como a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, con una salvedad: la del partido de ultraderecha Vox, que anunció que no estaría presente a modo de protesta por la visita de un dirigente al que tilda de "totalitario".

La crisis climática en el centro de su discurso

El presidente colombiano inició su discurso haciendo un recorrido sobre los lazos afectivos y políticos que lo unen con España. "A veces soñaba con un ejército de Quijotes buscando justicia", ha dicho sobre un pensamiento adolescente que marcó su vida.

Petro también aprovechó su intervención para abogar por que las relaciones de Madrid con el resto de América Latina empiecen a trabajarse sobre bases diferentes a las que están vigentes, con políticas concretas y respetuosas, aprovechando, sobre todo, que España presidirá la Unión Europea a partir de julio de este año.

🖼 #Galería La presidenta del Congreso y el presidente del Senado reciben al presidente de la República de Colombia en el marco de su visita de Estado a España. 📸Fotonoticia: https://t.co/QXTbHG396Zpic.twitter.com/rFs0qkPztb — Congreso (@Congreso_Es) May 3, 2023

No obstante, el grueso de su discurso estuvo centrado en alertar de la emergencia climática: "Hoy estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar. Ya no hay tiempo para más, ya no es solamente un debate político, sino que tiene que ver con una orden que la ciencia nos da", sostuvo.

Así, el mandatario defendió que la crisis climática no es una religión, sino ciencia, y enfatizó que ante la realidad actual no se puede "mirar hacia otro lado", porque "la política del avestruz solo nos lleva a acelerar los tiempos de la extinción".

De ese modo, instó a eliminar los "guetos mentales, culturales, étnicos", al tiempo que llamó a promover la "diversidad humana" como único instrumento para "encontrar los puntos y las políticas públicas" que garanticen la supervivencia de la humanidad.

Así, urgió a "un cambio y una transformación de la humanidad" como única posibilidad. En este sentido, destacó la importancia de una política concreta que apueste por las energías limpias, que también vaya de la mano con un viraje en las relaciones de producción, lo que, a su juicio, "implica un cambio en las relaciones entre los seres humanos".

Los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia Ortiz, reciben oficialmente en el Palacio Real de Madrid con honores militares, al Presidente Gustavo Petro @petrogustavo y a la Primera Dama de la Nación Verónica Alcocer @Veronicalcocerg. pic.twitter.com/ZSuiSt0h3O — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) May 3, 2023

Para el mandatario colombiano, las señales más evidentes de la necesidad de un cambio de paradigma son la reciente pandemia de coronavirus, así como el hambre, las guerras y las crisis económicas, que están íntimamente ligadas con la crisis climática y no son producto del azar.

"No es posible ser potencia mundial de la vida, si toda la humanidad no lo intenta", sostuvo al final de su discurso.

Expectación tras sus críticas al "yugo español"

El discurso de Petro ha sido comedido y dentro de lo esperado, luego de sus contundentes críticas al "yugo" de la España colonialista, durante su intervención por el Día del Trabajador, el pasado 1 de mayo.

En ese pronunciamiento, Petro animó a sus ciudadanos a defender la libertad como lo hicieron quienes lucharon por la Independencia, "sin entender muy bien si consistía en liberarse del yugo español de la Corona, de destronar reyes, duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros".

En su intervención este miércoles en el Congreso, Petro sugirió un nuevo concepto de hermandad con España, basado en la ayuda mutua con Latinoamérica y no anclado al pasado.

"No es posible ser potencia mundial de la vida, si toda la humanidad no lo intenta, así que una España potencia mundial de la vida, dirigiendo a Europa, con nuestra ayuda, sí, con nuestro apoyo, en una nueva hermandad que no recuerda el pasado sino una nueva existencia", dijo.

A pesar de que Petro aterrizó en España el martes, la visita oficial comenzó este miércoles con la recepción por parte de los reyes de España en el Palacio Real con honores militares. Tras su discurso en el Congreso, se le impusieron las medallas del Congreso y del Senado.

Al final del día está prevista su asistencia a una cena de gala ofrecida en su honor en el Palacio Real por los reyes, que contará con la asistencia de Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, así como de otras autoridades y representantes del ámbito empresarial y cultural. Asimismo, asistirá el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien le hará entrega de la llave de oro de la ciudad.

El desmarque de Vox

El único grupo político que se ha desmarcado en esta visita de Estado ha sido el partido de ultraderecha Vox, que anunció su ausencia de todos los actos en honor a Gustavo Petro, a quien califican de "liberticida" y "narcocomunista".

Desde la formación liderada por Santiago Abascal se ha acusado al Gobierno de Petro de ser un "obstáculo para la libertad" y para los derechos de los ciudadanos.

Dos días más en España

Petro permanecerá dos días más en España. El jueves por la mañana asistirá a un encuentro empresarial organizado por la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Más tarde mantendrá una reunión en La Moncloa con Sánchez, a la que asistirán varios ministros de ambos Gabinetes y donde está previsto que se firmen varios acuerdos bilaterales relacionados con asuntos comerciales, económicos, de inmigración y de infraestructuras, entre otros.

Sánchez ofrecerá un almuerzo a su homólogo colombiano antes de que Petro, fuera de su agenda oficial, asista a la inauguración del Centro Cultural Gabriel García Márquez en la Embajada colombiana de Madrid.

El viernes está previsto que el presidente colombiano se traslade a la ciudad de Salamanca, donde recibirá la medalla de la Universidad de esta villa, donde se graduó de una especialización en Administración Pública.