La boda de un alcalde de 65 años con una joven de 16 revive debate del matrimonio infantil en Brasil

A adolescente de 16 anos casada com o prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, publicou na noite dessa sexta-feira, 5, a primeira foto com o marido desde a repercussão do casamento. #Casados#Garotade16anos#Prefeito62anos#Portalrnnoticiahttps://t.co/YC7qbN4rwSpic.twitter.com/eYvnarZe7X