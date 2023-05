Blinken "no puede validar los reportes" sobre el ataque con drones ucranianos contra el Kremlin

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha afirmado este miércoles que no puede confirmar los reportes sobre el ataque con drones ucranianos contra el Kremlin. "He visto los informes. No puedo validarlos de ninguna manera. Simplemente no lo sabemos. […] Veremos cuáles son los hechos", ha declarado a periodistas durante su participación en el foro World Press Freedom Index, celebrado este 3 de mayo en Washington.

Al responder si Washington condenaría estos ataques en caso de que se confirme la autoría de Kiev, Blinken ha indicado que se trata de "decisiones de Ucrania, cómo se va a defender, cómo va a recuperar su territorio".

Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones la noche del martes al miércoles. Esta acción es considerada como un intento de asesinato contra el presidente Vladímir Putin, señaló el Kremlin, que calificó el ataque como un acto terrorista planificado.

"Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio", precisó el servicio de prensa del Kremlin, agregando que dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al Kremlin.

Se señala que ni el presidente ruso ni ninguna otra persona resultó herida en el ataque.

Al mismo tiempo, las autoridades rusas subrayaron que se reservan el derecho de responder donde y cuando lo consideren oportuno.