Reacción mundial al intento de Ucrania de atacar el Kremlin con drones

Varios países reaccionaron al intento de ataque con drones que Ucrania llevó a cabo la noche del martes al miércoles contra el Kremlin.

Estados Unidos

De esta manera, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este miércoles que ha visto los informes sobre el ataque con drones ucranianos contra el Kremlin, pero que no puede "validarlos de ninguna manera". "Simplemente no lo sabemos", declaró.

Al responder si Washington condenaría estos ataques en caso de que se confirme la autoría de Kiev, Blinken indicó que se trata de "decisiones de Ucrania, cómo se va a defender, cómo va a recuperar su territorio".

Posteriormente, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al comentar las afirmaciones de Moscú sobre la autoría de Kiev, afirmó que "EE.UU. definitivamente no alienta a Ucrania a efectuar ataques fuera de sus fronteras". En su rueda de prensa diaria, la portavoz también ha especificado que no le "gustaría especular sobre la veracidad de estos informes".

Ucrania

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, negó la implicación de Kiev en el intento de ataque con drones contra el Kremlin. "No atacamos a Putin ni a Moscú", dijo. De acuerdo con Zelenski, Ucrania no tiene suficientes armas, por lo que "no las utiliza en ningún otro lugar".

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, en una entrevista con The Washington Post este miércoles, directamente no respondió a las afirmaciones del Kremlin de que Ucrania había orquestado el ataque. "Si algunos funcionarios del Kremlin intentan acusar a alguien, pueden acusarse a sí mismos", declaró.

La ONU

Por su parte, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, hizo un llamado a las partes del conflicto en Ucrania para que se abstengan de usar retóricas y dar pasos que conduzcan a una escalada. El alto funcionario también añadió que la organización no puede confirmar los informes de los ataques con drones ucranianos contra el Kremlin.

El Kremlin señaló que considera el ataque como un intento de asesinato contra el presidente Vladímir Putin. Calificó lo ocurrido como un acto terrorista planificado.

"Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio", precisó.