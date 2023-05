El servicio postal de Ucrania lanzará un sello dedicado al ataque al Kremlin

El director general del Servicio Postal de Ucrania, Ígor Smilianski, anunció el lanzamiento de un nuevo sello aparentemente dedicado al ataque con drones al Kremlin que tuvo lugar la noche del martes al miércoles.

Smilianski publicó en su canal de Telegram una imagen que, según sus palabras, representa "un boceto de trabajo" del sello. En la imagen se puede observar un aparato volador que se acerca al Kremlin en llamas, además de un militar con la bandera ucraniana en el uniforme.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, negó la implicación de Kiev en el intento de ataque con drones contra el Kremlin. "No atacamos a Putin ni a Moscú", dijo. De acuerdo con Zelenski, Ucrania no tiene suficientes armas, por lo que "no las utiliza en ningún otro lugar".

Cabe recordar que, tras el ataque terrorista contra el puente de Crimea que tuvo lugar en octubre del año pasado, Ucrania introdujo sellos parecidos. Entonces, la explosión de un vehículo de carga, organizada por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, causó cuatro muertos y desató un incendio de siete tanques de combustible.

Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones la noche del martes al miércoles. El Kremlin señaló que considera el ataque como un intento de asesinato contra el presidente Vladímir Putin. Calificó lo ocurrido como un acto terrorista planificado.

"Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio", precisó.