China comenta el ataque con drones al Kremlin

La Cancillería de China se pronunció este jueves sobre el ataque ucraniano con drones al Kremlin. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, pidió que "todas las partes deben evitar tomar cualquier acción que pueda agravar aún más la situación".

En ese sentido, destacó que la postura del gigante asiático ante el conflicto en Ucrania es coherente y clara.

Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones la noche del martes al miércoles. El Kremlin señaló que considera el ataque como un intento de asesinato contra el presidente Vladímir Putin. Calificó lo ocurrido como un acto terrorista planificado.

"Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio", precisó el Kremlin.

Ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida. "La parte rusa se reserva el derecho de responder donde y cuando lo considere oportuno", declaró.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó que no puede confirmar los reportes sobre el ataque contra el Kremlin. "He visto los informes. No puedo validarlos de ninguna manera", dijo.

"EE.UU. definitivamente no alienta a Ucrania a efectuar ataques fuera de sus fronteras", señaló la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Mientras que un funcionario estadounidense, citado por la CNN, señaló que Washington no había recibido con antelación ninguna información sobre la agresión ucraniana.

A su vez, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, negó la implicación de Kiev. "No atacamos a Putin ni a Moscú. Estamos luchando por nuestro propio territorio, defendiendo nuestros pueblos y ciudades", dijo.