Canciller francesa califica el ataque con drones contra el Kremlin de "extraño" y "misterioso"

La ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, calificó de incidente "extraño" y "misterioso" el intento de ataque con drones contra el Kremlin perpetrado la noche de este martes al miércoles.

"No dispongo de ninguna información privilegiada, así que no voy a participar en el juego de hipótesis. Pero el hecho es que hay varias hipótesis [...] Y lo menos que podemos decir es que este episodio es realmente extraño. [...] Esto no es muy comprensible en situaciones normales. Por eso no quiero ir más allá de la elección del adjetivo extraño o quizás misterioso", declaró la ministra este jueves en una entrevista con France Inter.

Al mismo tiempo, al ser preguntada sobre la posible implicación de Kiev, Colonna dijo: "Los ucranianos declararon ayer oficialmente que no tienen nada que ver con este suceso, que sigue sin explicación".

"No hay ninguna duda de que detrás de esto está el régimen de Kiev"

La jornada anterior, el servicio de prensa del Kremlin informó del incidente, que calificó como un acto terrorista planificado por parte de Ucrania y un intento de asesinato contra el presidente Vladímir Putin. Asimismo, señaló que tras las acciones tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, "los vehículos [no tripulados] quedaron fuera de servicio".

Ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida. "La parte rusa se reserva el derecho de responder donde y cuando lo considere oportuno", declararon desde el Kremlin.

Asimismo, la Cancillería rusa sostiene que "no hay ninguna duda de que detrás de esto está el régimen de Kiev, que desde hace mucho tiempo y de forma consciente apoya y utiliza métodos terroristas contra la infraestructura y la población civiles".

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, considera que Washington "indudablemente" está detrás del ataque. "Tales decisiones, la determinación de objetivos, la definición de recursos: todo esto se dicta a Kiev desde Washington. Somos muy conscientes de esto", ha asegurado, al añadir que el incidente no ha influenciado en el funcionamiento interno del Kremlin.