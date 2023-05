Ministro de Defensa israelí: "Irán ha acumulado suficiente uranio como para cinco bombas nucleares"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, durante su visita a Grecia este jueves declaró que Irán había acumulado suficiente material fisible como para cinco bombas nucleares.

"No se equivoquen: Irán no estará satisfecho con una sola bomba nuclear. Hasta ahora, Irán ha obtenido material enriquecido al 20 % y al 60 % como para cinco bombas nucleares", cita a Gallant The Times of Israel.

"El progreso iraní y el enriquecimiento al 90 % sería un grave error por parte de Irán y podría encender la región", sostuvo durante el encuentro con su homólogo griego, Nikolaos Panagiotopoulos, en Atenas. Gallant especificó que Irán aún no había enriquecido uranio al 90 % —la pureza necesaria para las armas nucleares—, pero que podría hacerlo rápidamente a partir de los niveles de enriquecimiento actuales.

Las declaraciones del ministro de Defensa israelí llegan un día después de que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llegara a Siria en un viaje oficial de dos días. Se trata de la primera visita de un mandatario iraní desde el inicio de la crisis en el país árabe en 2011.