Precandidato presidencial de Argentina propone "mercado" de trasplante de órganos y estalla la polémica

El precandidato presidencial de la ultraderecha en Argentina, Javier Milei, provocó una nueva controversia al proponer que se revise el mecanismo de donación de órganos y se diseñe un "mercado" que garantice que todas las personas que lo requieran, reciban un trasplante.

"Una de las cosas que he planteado es que mueren en la Argentina más de 350.000 personas. Son potenciales donantes, pero hay 7.000 personas que esperan un trasplante. Hay que revisar el mecanismo de mercado y resolver el problema", afirmó el dirigente durante una entrevista con el canal Todo Noticias.

El año pasado, Milei, quien se autodefine como un político "liberal", ya había promovido la compra y venta de órganos, lo que contradice el sistema solidario que rige prácticamente en todo el mundo.

Sus declaraciones causaron un escándalo, aunque entonces sólo era un diputado adepto a los exabruptos, una figura emergente de la política argentina.

😱 Milei volvió a referirse a la venta de órganos📺 En @todonoticias pidió "buscar mecanismos en el marcado" para dar respuesta a quienes están en lista de espera, y aseguró que hay quienes se benefician con la falta de donantes (?). pic.twitter.com/UVW4k9ZGSE — Data Diario (@DataDiario) May 3, 2023

Ahora, en cambio, la renovación de su postura adquiere otra dimensión porque es uno de los principales precandidatos presidenciales rumbo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Sus palabras tienen un mayor peso.

"La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.000 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año", insistió Milei durante una entrevista en la que manipuló las cifras, porque el hecho de que una persona acepte donar sus órganos cuando muera no implica que efectivamente puedan ser utilizados, ya que se requieren condiciones médicas específicas.

"El problema es por qué no llega (el órgano), y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase, no hay peor solución que la que implica la garra del Estado, siempre lo mejor es ver a los individuos actuando libremente, cada vez que se produce una intervención, el resultado es peor que el que tenías", dijo al reiterar su desprecio a un Estado que, sin embargo, aspira a encabezar.

Es de una gravedad enorme que una persona que quiere ser candidato proponga la venta de órganos y que solo sobrevivan quienes pueden pagarlo.Es de una aberración absoluta, propia de los artífices del totalitarismo pic.twitter.com/G5Z2xIsixt — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) May 3, 2023

Repudio

El presidente del estatal Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, descalificó por completo a Milei y explicó por qué sus propuestas son inviables.

"Esa locura del mercado de órganos es una fantasía, es un pensamiento muy marginal y muy combatido por los consensos internacionales. Está tan fuera de foco, es una postura tan extrema y disparatada", dijo.

También consideró lamentable que se abra un debate que "atrasa un siglo" porque todo ello ya se discutió cuando comenzaron a realizarse los trasplantes a partir de donaciones de órganos, sin intervención alguna del mercado, ni con base en la oferta y demanda.

⛔️✅🚨 Javier Milei es un inmoral. Vuelve a proponer la venta privada de órganos. Lo que propone es inmoral, los pobres venderan sus órganos que comprarán los ricos. Por éstas propuestas nefastas, el último mes cayó en las encuestas y empezó a bajar candidatos en provincas. pic.twitter.com/QUhC6E2FPO — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) May 4, 2023

"Es el peor daño que se le puede hacer a un sistema (…) la cantidad de donantes sería menor por la falta de confianza de las personas en el destino de los órganos. Existe un consenso global acerca de la donación y el trasplante sobre la necesidad de una regulación muy estricta de un proceso tan sensible", agregó.

Ezequiel Lo Cane, impulsor de la ley que estableció en Argentina que toda persona mayor de 18 años es un potencial donante de órganos, tejidos o células, salvo que haya dejado expresa constancia de lo contrario, aclaró que tampoco es cierto, como afirmó Milei, que haya 7.000 personas en espera de un trasplante.

"Soy muy abierto al debate aunque vengan con cuestiones extrañas como estas. Las palabras pueden convencer o no, pero los actos arrasan y la Ley Justina es un acto", señaló al recordar la ley que promovió y que lleva el nombre de su hija, quien falleció en 2017, a los 12 años, mientras esperaba un trasplante de corazón.

🔴Milei insistió con la compra y venta de órganos para trasplantes. “Libre Mercado”, según él.👉🏽Si los órganos pasan a ser un negocio, ¿cuánto van a tardar en matar personas para extraerles los órganos y venderlos? No todo puede ser negocio#MileiInhumanopic.twitter.com/SdMnjprhO1 — Jesus Escobar (@jesusescobarnqn) May 3, 2023

Reacciones

La polémica se trasladó a las redes sociales, en donde abundaron las críticas por una nueva propuesta extrema de Milei, quien ya ha prometido cerrar el Banco Central, liberar la venta de armas y dolarizar la economía, además de que respalda la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la educación pública.

"Es muy grave que una persona que quiere ser presidente proponga la venta de órganos. Es una aberración", escribió un usuario. "Lo peor es que Milei dice que con la venta de órganos se van a morir menos personas... sabemos que los que van a poder comprar órganos son ricos y los que lo van a vender van a ser los pobres", agregó otro.

"Es imposible, es despreciable desde todo punto de vista", calificó una tuitera, a quien otros "liberales" le respondieron que cada persona debería tener la posibilidad de disponer de su cuerpo sin intervención alguna del Estado, así sea para vender sus órganos.

"Milei cree que los órganos de todos los muertos sirven para ser trasplantados y cree que la solución es simple: la venta de órganos. No entiendo cómo le dan el lugar para ser escuchado a alguien tan peligroso", señaló otra usuaria.

Otros lo calificaron como "perverso" y "repudiable" por tratar de convertir los órganos humanos en mercancías y por no entender que los trasplantes son una cuestión de salud pública que debe permanecer regulada por el Estado.