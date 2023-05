Muere un niño en medio de un brote de una enfermedad no identificada en una escuela de EE.UU.

Las autoridades de la ciudad de Detroit y del estado de Michigan, en EE.UU., están investigando un brote de una enfermedad parecida a la gripe en la escuela Marcus Garvey Academy, tras la muerte de un niño de jardín de la infancia, informa NBC News. Aún no se sabe si el fallecimiento está relacionado con el brote de la enfermedad no identificada, ya que la causa de la muerte todavía no se ha confirmado.

Marcus Garvey Academy "ha experimentado una tasa inusualmente alta de síntomas parecidos a la gripe, incluyendo fiebre en alumnos y vómito, sobre todo en los primeros años escolares", declaró el Distrito Comunitario de las Escuelas Públicas de Detroit el miércoles.

Como consecuencia, la escuela fue cerrada hasta el próximo lunes para llevar a cabo una limpieza a fondo, reza el comunicado del Departamento de Salud de Detroit.

El departamento aconsejó a los padres y cuidadores de niños de entre 4 y 7 años que controlen si los pequeños presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, letargo, náuseas, vómitos o dolor abdominal. De presentarse estos síntomas, conviene acudir inmediatamente al médico.

Kevin Dazy, pediatra del Hospital Infantil de Michigan, asegura que su hospital no ha atendido a ningún paciente relacionado con el brote de la escuela Marcus Garvey Academy, pero alerta que las enfermedades se propagan rápidamente en "zonas cerradas, como un aula".