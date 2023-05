Filipinas asegura a China que EE.UU. no usará bases militares en su territorio para "acciones ofensivas"

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló este jueves citado por South China Morning Post que EE.UU. no usará bases militares en el territorio de Filipinas para llevar a cabo "acciones ofensivas" contra ningún país.

"El ministro de Exteriores de China acaba de visitarme [...] y le dije, le aseguré que no, no están destinadas a ser bases militares para atacar, para actuar contra ningún país; ni China, ni ningún otro país", afirmó Marcos durante una intervención en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un 'think tank' con sede en Washington.

Según el mandatario, el Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa (EDCA, por sus siglas en inglés), firmado en 2014 y que permite a Washington tener acceso a bases en Filipinas, inicialmente fue diseñado para contrarrestar las consecuencias del cambio climático, en particular para responder a desastres naturales. Marcos destacó que usar estas bases para acciones ofensivas estaría fuera de los parámetros del EDCA, y agregó que EE.UU. tampoco planteó la posibilidad de utilizarlas como "áreas de preparación" de una ofensiva contra ningún país.

Además, en una entrevista concedida a Reuters el mismo día, Marcos estimó que estas bases podrían ser "útiles" en el caso de que China atacara Taiwán. "Las tensiones acerca del estrecho de Taiwán parecen seguir aumentando. Entonces, la seguridad de los filipinos [que viven] en Taiwán es de especial importancia", explicó.

Entre tanto, el presidente dijo que EE.UU. "no ha propuesto ningún tipo de acción para Filipinas en términos de tomar parte en la defensa de Taiwán". "Es de carácter defensivo y puede que de defensa civil, cuando hablo de los desastres y la evacuación de nuestros filipinos", concluyó Marcos.