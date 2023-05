Reportan un tiroteo en la casa de la estrella de UFC Jorge Masvidal

Una persona recibió al menos dos tiros en la casa de la estrella de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) Jorge Masvidal, quien es recordado por haber logrado el nocaut más rápido de la historia en solo cinco segundos, en el condado estadounidense de Miami-Dade, Florida, este jueves, informan medios locales.

De acuerdo con las autoridades, citadas por el medio, el presunto tirador fue encontrado junto con la víctima, que fue hospitalizada y se encuentra en estado estable. Ambos implicados declararon que el incidente se produjo por una acalorada discusión.

Se señala que Masvidal, de 38 años, no estuvo involucrado en el hecho, dado que no se encontraba en la propiedad. No obstante, el presentador de radio de Fox Sports 640, Andy Slater, citando fuentes policiales, comunicó que el padre del exluchador estadounidense, que se retiró a inicios de este mes con un récord profesional de 35 victorias y 17 derrotas, se encuentra bajo custodia como posible sospechoso del ataque.