Congresista de EE.UU.: "Hay que dejar claro a los chinos que, si invaden Taiwán, volaremos al mayor fabricante de chips taiwanés"

Seth Moulton, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. para el sexto distrito de Massachusetts, sugirió hacer explotar la sede de la empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), considerada el mayor fabricante de semiconductores del mundo, en caso de que Pekín "invada" la isla.

"Necesitamos dejar claro a los chinos que si invaden Taiwán, volaremos al fabricante de chips TSMC", propuso en el marco del foro 2023 Global Conference, que se celebró del 1 al 3 de mayo en Beverly Hills, California. "Por supuesto, a los taiwaneses realmente no les gusta esta idea", añadió.

En respuesta, la que fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. durante la administración Obama, Michèle Flournoy, entre risas protestó: "No, no, no. No bombardees Taiwán". "Esto traerá daños de 2 billones de dólares a la economía global", advirtió. "Esta es una idea terrible", resumió.

Por su parte, Moulton especificó que no está promoviendo esta idea, sino que está hablando de opciones de estrategia que impidan a Pekín a entrar en la isla. "Porque si China se hace con TSMC, [...] nosotros ciertamente veremos las consecuencias económicas, no del nivel global, sino para EE.UU.", explicó el congresista.

Durante este evento, el congresista Moulton, junto con otras figuras políticas estadounidenses, abordaron el tema 'Estados Unidos y China: navegando por la competencia estratégica'. Estas declaraciones tuvieron lugar en medio de la escalada de tensiones entre Pekín y Taipéi, por el apoyo militar de EE.UU. a Taiwán. Este viernes, China advirtió que Washington está convirtiendo a la isla en un "polvorín" y corre el riesgo de iniciar un conflicto regional.