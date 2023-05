Un país de la UE penalizará a quien honre el Día de la Victoria con simbología rusa

Las autoridades de Estonia han prohibido la exhibición de banderas rusas o soviéticas, así como cualquier simbología que pueda interpretarse como "agresiva", en el Día de la Victoria, que tradicionalmente se celebra el 9 de mayo para conmemorar la liberación de Europa del nazismo y que puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

Elena Miroshnichenko, teniente coronel del Departamento de Policía y Protección Fronteriza en la prefectura de Pyhja, informó que quedan vetadas "todas las reuniones públicas que puedan estar asociadas con el apoyo" a la operación militar rusa en Ucrania durante el período del 5 al 9 de mayo".

"Esto significa que no debe haber reuniones ni procesiones con banderas de la Federación de Rusia ni otros símbolos prohibidos", afirmó la funcionaria, agregando que tampoco se permite la exhibición de banderas de las repúblicas rusas de Donbass, así como las letras latinas Z y V, que simbolizan el apoyo al operativo militar.

En estos días únicamente se permite llevar flores a los cementerios y monumentos conmemorativos, pero no se puede lucir "ninguna simbología ni escuchar música agresiva" a través de los celulares, aseveró Miroshnichenko.

"Ya no entablamos ningún diálogo con nadie. En caso de reuniones espontáneas no autorizadas, se iniciarán los procedimientos [pertinentes], los infractores serán sancionados con una multa de hasta 1.200 euros o arresto", explicó. "¡Este año no habrá ningún diálogo!,[...] vamos a confiscar cualquier parafernalia prohibida", dijo.

Miroshnichenko también reveló que las fuerzas de seguridad de Estonia monitorean la actividad en las redes sociales en vísperas al Día de la Victoria. "Antes de hacer nada, piense bien lo que está mandando", subrayó la funcionaria, haciendo referencia al envío de felicitaciones con motivo de la fiesta. "Lo principal es que estos mensajes no contengan ningún símbolo agresivo que apoye la guerra", reiteró.