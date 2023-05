Al Tesoro de EE.UU. "se le están acabando" las medidas extraordinarias para evitar el impago

El Departamento del Tesoro de EE.UU. casi no es capaz de tomar "medidas extraordinarias" para evitar el impago, advirtió este domingo la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, en una entrevista con ABC News.

"Hemos usado medidas extraordinarias durante varios meses, y nuestra capacidad de hacerlo se acaba", afirmó. La secretaria agregó que el pronóstico actual del Tesoro es que en junio EE.UU. no será capaz de pagar las cuentas si el Congreso no aumenta el techo de deuda. En este caso, subraya, EE.UU. "simplemente no tendrá suficiente dinero para cumplir con todas nuestras obligaciones".

Además, calificó de "inaceptable" que el Congreso "amenace con calamidad económica a los hogares estadounidenses y al sistema financiero global". "Desde 1960, el techo de deuda ha sido elevado 78 veces, tres veces durante la administración anterior, siempre con apoyo bipartidista", recordó Yellen.

Cuando el entrevistador le preguntó si la administración Biden puede recurrir a la cuarta sección de la 14.ª Enmienda a la Constitución de EE.UU., que estipula que "la validez de la deuda pública de EE.UU. [...] no podrá cuestionarse", Yellen manifestó que no quiere "considerar opciones de emergencia". "Simplemente no hay buenas opciones", concluyó.