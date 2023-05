"Llueva, truene o relampaguee": López Obrador asegura que este año se inaugurará el Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado a través de un mensaje emitido en sus redes sociales que a finales de este año, "llueva, truene o relampaguee", se inaugurará el Tren Maya.

El mandatario detalló que viajó a Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, para supervisar los tramos 1,6 y 7 del proyecto ferroviario. Asimismo, apuntó que sostuvo un par de reuniones para supervisar los avances en los tramos 3,4 y 5, así como en la construcción del aeropuerto de Tulum.

"Vamos a inaugurar esta gran obra de 1.554 km en diciembre, llueva, truene o relampaguee, con el favor de la ciencia y el Creador", comentó López Obrador.

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo negó ante medios de comunicación que la construcción del tramo 5 del tren esté afectando cuevas y cenotes, y calificó de "seudoambientalistas" a los ecoactivistas que han denunciado el relleno de cavernas con terraplén.

"No creo, no creo. Esos de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, son seudoambientalistas, son falsos. Están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó", declaró.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!