Un puesto de helados cerca de la entrada de Auschwitz genera malestar en Polonia

Un puesto de helados cerca del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz es objeto de debate en Polonia. Apareció hace unos días y su ubicación coincide con la ruta que deben tomar los visitantes del ahora memorial y museo, entre el estacionamiento y la entrada principal, a unos 200 o 300 metros de esta última ubicación.

El establecimiento provocó de inmediato indignación entre los habitantes de la zona, representantes del museo y autoridades locales, que rechazaron plenamente que se haya permitido levantar un negocio de ese tipo.

"La gente no tiene respeto por este lugar, como si no tuvieran idea de dónde están y qué pasó aquí", "si permiten la venta de helados, solo hay que ver venir otro en un momento con algodón de azúcar y globos", señalaron habitantes de la zona.

W tej kontrowersyjnej sprawie na jaw wychodzą nowe faktyhttps://t.co/pntWvjnQjG — Gazeta Krakowska (@gaz_krakowska) May 6, 2023

Si bien en un principio se acusó a su propietario de carecer del permiso respectivo, luego de indagar se descubrió que el negocio se encontraba en un terreno privado, alquilado al dueño de la heladería lícitamente, según explicó Mirosław Smolarek, alcalde de la comuna de Oswiecim.

Entretanto, el Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau emitió un comunicado, obtenido por el diario Gazeta Krakowska, en el que manifiesta no poder hacer nada al respecto porque la caseta "se encuentra fuera de la zona de protección" designada por ley para el monumento. "Lamentablemente no tenemos ninguna influencia sobre él. Confiamos en que las autoridades gubernamentales locales competentes resuelvan este problema vergonzoso", indica la nota.

Al respecto, Smolarek afirma que el plan de desarrollo territorial no permite la actividad comercial. Además, más allá de las razones jurídicas y legales, considera que "este lugar no es para este tipo de actividad" y que cualquier persona "razonable" entendería que es "inapropiado". "Este es un ejemplo no solo de mal gusto estético, sino también de falta de respeto por un lugar histórico especial ubicado cerca", aseguran desde Auschwitz.

Smolarek informó que se envió una carta el viernes a la Inspección de Supervisión de Construcción del Distrito para aclarar el asunto. "Espero que en unos días se aclare la situación y desaparezca", dijo.

La idea de levantar un negocio de esta índole surge de la prohibición de ingerir alimentos dentro del memorial. No obstante, y de acuerdo con las autoridades comunales, existe un lugar en el estacionamiento donde se puede comer y beber.