Ministro israelí presenta una lista de exigencias a Netanyahu para poner fin al boicot en la Knéset

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, presentó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, una lista de exigencias que su Gobierno debe cumplir para que el partido Otzma Yehudit, presidido por el mismo Ben-Gvir, ponga fin a su boicot a las votaciones en la Knéset, el Parlamento del país, informó este domingo Arutz Sheva.

Según el medio, el ministro exigió que le dejaran participar en los debates sobre seguridad con altos cargos de esta área, que se lanzara una operación militar para recoger armas ilegales en Judea y Samaria, que se adoptaran partes aún no aprobadas de la reforma judicial que provocaron las protestas masivas en Israel, y que se endurezcan las condiciones de los terroristas presos en las cárceles israelíes.

Los ministros que son miembros del partido Otzma Yehudit boicotearon este domingo la reunión semanal del Gabinete, y el presidente de esta formación gubernamental –que no asistió al encuentro ministerial– calificó las decisiones del Ejecutivo de "inaceptables". Ben-Gvir también declaró que "la política debe cambiar, el Gobierno debe pasar a una política totalmente derechista". Aparte de Ben-Gvir, también estaban ausentes el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, y el ministro de Desarrollo del Néguev y Galilea y Resiliencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf.

Además, no solo los ministros de Otzma Yehudit no asistieron a la reunión de Gabinete, sino que los seis diputados del partido no aparecieron en las votaciones en el pleno de la Knéset, dejando a la coalición gobernante con una mayoría ajustada. Ben-Gvir señaló la semana pasada que los diputados del partido seguirán boicoteando las votaciones parlamentarias hasta que se le conceda una "influencia significativa" en la política de seguridad nacional.

Durante los últimos días, Netanyahu ha intentado ponerse en contacto sin éxito con Ben-Gvir para discutir el fin del boicot del Otmza Yehudit y resolver la situación. A pesar de eso, el ministro de Seguridad Nacional presentó sus exigencias, a las que Netanyahu actualmente no está dispuesto a satisfacer según Kan News.