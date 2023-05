Reportan que el PSG ya está negociando con Mourinho

El Paris Saint-Germain busca alternativas para sustituir en el banquillo a su actual entrenador, Christophe Galtier, y entre los posibles candidatos figura el portugués José Mourinho, que actualmente dirige al club italiano AS Roma, según reportó este domingo la cadena francesa RMC Sport, remitiéndose a sus fuentes.

Desde el medio precisan que el asesor deportivo del club parisino, Luis Campos, ha mantenido contactos con el agente del técnico portugués, Jorge Mendes, que también es representante de varios jugadores del PSG, y que las conversaciones se encuentran en una fase "avanzada".

Mientras, desde el entorno de Mourinho, dos veces ganador de la Champions League —con el Oporto (2004) y el Inter (2010)—, el trofeo codiciado por los dueños cataríes del PSG, niegan cualquier contacto directo entre el técnico y Campos. Sin embargo, RMC Sport señala que el entrenador luso, cuyo contrato con la Roma termina en 2024, está interesado en esta eventual oferta.

Convulsiones internas

La noticia sobre la posible llegada del 'The Special One', que el año pasado ganó la Liga Conferencia al frente del combinado italiano, se produce en medio de perturbaciones internas en el PSG, que ha suspendido dos semanas al delantero argentino Lionel Messi por hacer su viaje no autorizado a Arabia Saudita en el marco de su contrato comercial con Riad. Ante el revuelo, 'La Pulga' se disculpó por saltarse las normas del club.

Entretanto, el PSG lidera la clasificación de la Liga 1 con 78 puntos en su haber, seis más que el Racing Club de Lens a cuatro jornadas de finalizar el campeonato. Este domingo los parisinos derrotaron a domicilio al Troyes (3-1).

Por su parte, el técnico aseguró que su objetivo prioritario es garantizar el triunfo en el campeonato. "Lo primero que quiero decir es que estoy muy contento de ser el entrenador del PSG. Créanme. Sé que es difícil. Nunca habría imaginado que tendríamos una segunda parte de campeonato tan difícil, con muchas lesiones. Haremos balance, el objetivo es ganar el título", declaró Galtier.