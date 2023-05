FT: La mayor petrolera polaca pierde 27 millones de dólares al día por el veto de la UE al crudo ruso

El director ejecutivo de PKN Orlen sostiene que esto no es un perjuicio, sino "un costo de mercado", ya que -asegura- lo importante es "no apoyar a Rusia".

La prohibición del crudo ruso en la Unión Europea le está acarreando a la petrolera estatal polaca PKN Orlen unas perdidas de alrededor de 27 millones de dólares diarios, reveló su director ejecutivo, Daniel Obajtek, en una entrevista con Financial Times.

Ello se debe a la diferencia de precio de unos 30 dólares por barril existente entre el petróleo ruso y los suministros alternativos, que son más caros, explicó Obajtek. Sin embargo, para el ejecutivo esto no es una pérdida, ya que —asegura— lo importante es "no apoyar a Rusia". "Este es un costo de mercado que se aplica a todas las empresas que no importan crudo ruso", agregó.

Desde principios del pasado diciembre, en la UE rige un embargo para los suministros de crudo ruso transportado por mar, aunque se excluyó de las sanciones a los suministros enviados por el oleoducto Druzhba ('Amistad'), que une Rusia con Polonia y otros países del bloque comunitario. Varsovia es uno de los partidarios más feroces de una prohibición total de los hidrocarburos rusos en la Unión Europea.

PKN Orlen, una de las compañías más grande de Europa Central para refinación de petróleo y comercializadora de derivados, con operaciones en diferentes países, rescindió en abril su último contrato de suministro de crudo con la petrolera rusa Tatneft. No obstante, Obajtek dijo que el consorcio sigue utilizando petróleo ruso que llega a su refinería checa en Litvínov a través del oleoducto Druzhba.

"La sustitución completa del petróleo ruso requiere una mejora en la logística de los suministros de crudo, algo en lo que estamos trabajando con el Gobierno checo", dijo el ejecutivo.

¿Alemania debe comprar solo a Polonia?

Al mismo tiempo, exigió sanciones "más severas" contra Moscú, debido a que, según afirma, las compañías de Rusia todavía siguen "inundando Europa con productos petroquímicos" y otros derivados, como fertilizantes, pese a las medidas restrictivas de Bruselas, si bien no ofreció pruebas concretas.

Daniel Obajtek también criticó a las empresas alemanas que, en su opinión, podrían acceder a petróleo ruso a través de terceros países. "La parte alemana debería repensar mejor la moralidad de lo que está haciendo", manifestó, indicando que PKN Orlen está "muy interesado" en el mercado de Alemania, donde pretende expandirse y ofrecer "una especie de alternativa de diversificación para el sector de las refinerías alemanas".