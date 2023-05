Ministro del Interior de Turquía: "Con Erdogan se liquidó la tutela occidental"

El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, afirmó este domingo que el país no presta atención a las declaraciones del presidente de EE.UU., señalando que si Ankara confiase en Washington, correría el riesgo de sufrir el mismo destino que Afganistán.

"Con [el presidente turco] Tayyip Erdogan se liquidó la tutela occidental. No hay ninguna institución que esté actualmente en manos del Ejecutivo que sea prooccidental. Hubo momentos en que los medios de comunicación en Turquía se volcaron hacia Occidente. Si los embajadores estadounidenses decían algo, era noticia. Ahora, si el presidente estadounidense dice algo, Turquía no le presta atención", declaró Soylu, citado por el diario local Hurriyet.

Asimismo, el titular de la cartera del Interior advirtió sobre el peligro de la creación de "un Estado terrorista" en las frontera sur del país. "Estuve en [la provincia de] Hatay, mostramos lo importante que fue Hatay durante el terremoto. ¿Qué tan seguro sería tener un Estado terrorista en esa región ahora? Si confiáramos en EE.UU. aquí, terminaríamos como Afganistán", dijo.

"No soy hijo de EE.UU."

En un acto electoral de cara a las elecciones generales del 14 de mayo, Soylu, que se presenta como candidato a diputado del Parlamento y se posiciona como un duro crítico de Occidente, arremetió este mismo domingo contra el principal candidato presidencial de la oposición, Kemal Kilicdaroglu.

"EE.UU. me declaró persona no grata y me vetó dos veces. Y me vetó 50.000 veces, como si me importara. He sido persona no grata 50.000 veces. No soy hijo de EE.UU. como el Sr. Kemal, soy hijo de esta nación", aseveró.

Gran mitin de Erdogan en Estambul

La jornada del domingo estuvo marcada en Turquía por un gran mitin en Estambul en apoyo al presidente Erdogan, que buscará la reelección en los próximos comicios como candidato del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco). El mandatario cifró la afluencia en más de 1,7 millones de simpatizantes.

İstanbul’umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. #Teşekkürlerİstanbul! 🇹🇷 pic.twitter.com/GJWdeOEPAc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 7, 2023

Haciendo un balance de sus logros, Erdogan destacó que los ingresos nacionales se triplicaron en los últimos 21 años. Entre otros puntos, criticó a la oposición por su retórica contra la fabricación de drones y prometió seguir fortaleciendo a la industria armamentística del país. Por otra parte, recordó los miles de millones de dólares en reservas de gas y petróleo descubiertos en el mar Negro y la sureña región de Gabar, recoge la agencia Anadolu.