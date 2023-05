La huelga de guionistas congela 'El cuento de la criada' y la precuela de 'Juego de Tronos'

El trabajo en los guiones de la nueva temporada de 'El cuento de la criada' y la precuela de 'Juego de Tronos' quedó congelado debido a la huelga masiva de miles de guionistas de cine y televisión convocada en EE.UU.

La coproductora ejecutiva y guionista de la serie de 'El cuento de la criada' Yahlin Chang confirmó a Reuters este lunes que el trabajo en el guion del drama de Hulu se detuvo con el inicio de la huelga del Sindicato de Guionistas de EE.UU. (WGA, por sus siglas en inglés) la semana pasada.

El equipo que trabajaba en la serie terminó algunos de los primeros episodios de la nueva temporada, cuyo rodaje estaba programado para arrancar a finales de este verano, detalló Chang.

Mientras los editores de historias y escritores buscan mejorar sus condiciones de trabajo, la sala de guionistas de la precuela del 'Juego de Tronos' también permanece cerrada, señaló en su blog el autor de la saga George R.R. Martin, quien transmitió su apoyo total al gremio. "La sala de guionistas de 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante' ha cerrado mientras dure la huelga", escribió.

Martin lanzó duras críticas contra el creciente uso de las llamadas "minisalas" en las que se ven obligados a trabajar los guionistas y que tachó de "abominaciones", lamentando que allí es donde actualmente suele terminar el trabajo de quienes desarrollan las tramas y los capítulos, en lugar de continuar por todo el proceso de la producción de la obra.

"Una vez que entregan sus guiones y hacen una revisión de dos, les pagan, los envían a casa, su sueldo se acaba", resumió Martin el breve camino de los escritores júnior, a los que "en muchos casos no invitan al set, incluso cuando se están filmando los episodios que escribieron", y cuando son invitados al rodaje, suele ser en calidad de visitantes, a quienes hasta se les prohíbe hablar con los actores.

"La negativa de la Alianza de Productores de Cine y Televisión a pagar a los guionistas para que permanezcan con sus series durante la producción —como parte del TRABAJO, por el que deben ser pagados, no en calidad de turistas— no solo es incorrecto, sino increíblemente corto de vista. Si a los editores de historias de 2023 no se les permite adquirir experiencia en la producción, ¿de dónde creen los estudios que saldrán los 'showrunners' de 2033?", manifestó Martin.