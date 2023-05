Estrella de 'Los Bridgerton' llama al balcón del rey Carlos III "terriblemente blanco" y estalla polémica

Adjoa Andoh, que interpreta a Lady Danbury en la exitosa serie de Netflix, explicó posteriormente que "no tenía la intención de molestar a nadie" con su comentario.

Adjoa Andoh, estrella de la popular serie estadounidense 'Los Bridgerton', despertó críticas tras calificar de "terriblemente blanco" al balcón del Palacio de Buckingham durante la coronación del rey Carlos III.

"Hemos pasado de la rica diversidad de la abadía [de Westminster] a un balcón terriblemente blanco", dijo Andoh en una conversación en vivo con los periodistas británicos Tom Bradby y Julie Etchingham durante la cobertura televisiva de ITV.

"Me llama mucho la atención eso", continuó mientras Carlos y Camila aparecían en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar al público junto a su familia. "También miro a esas generaciones más jóvenes y pienso: '¿Cuáles son los matices que habitarán cuando crezcan?", agregó.

Los comentarios de la actriz, de 60 años, no pasaron desapercibidos para los usuarios de Twitter. Mientras que algunos la elogiaron por decir lo que pensaba, argumentando que Andoh simplemente estaba haciendo una observación real, otros criticaron sus comentarios y hasta la acusaron de "ofensiva" y "racista".

Racismo, representatividad, diversidad

Uno de los internautas que intervinieron sobre el tema remarcó que se trataba de los miembros de una familia. "¡Son una familia blanca, por el amor de Dios! ¿Cree que las familias individuales deberían estar sujetas a cuotas de diversidad? Este hostigamiento racial es enormemente divisivo", escribió.

"Era un comentario innecesario. Una persona blanca no podría comentar si la situación era al revés. Está yendo más allá de una broma y creo que las personas de color apreciarían participar por lo que son, no solo porque hay una cuota que llenar. Adjoa Andoh es racista", comentó otra usuaria.

Algunos internautas incluso exigieron una disculpa por parte de la actriz y hasta pidieron a la Ofcom (autoridad de radiodifusión del Reino Unido que regula televisión, radio y otros medios) investigar sus palabras.

Por otro lado, fanáticos de la actriz, de ascendencia ghanesa, no tardaron en salir en su defensa y la aplaudieron por arrojar luz sobre la importancia de la diversidad y la representación en todas las áreas de la vida pública.

Shola Mos-Shogbamimu, una activista que suele aparecer en ITV, señaló que Andoh "no dijo mentiras", sino que se trató de una "observación objetiva" sobre el contraste con el simbolismo de la diversidad racial que se vio en la abadía de Westminster, donde tuvo lugar la ceremonia de coronación. "La falsa equivalencia de racismo de los blancos es risible", escribió.

"Todos los que están enojados con Adjoa Andoh no lo entienden. La familia real no es toda blanca, elegir mostrar solo a los miembros blancos es un problema. También dice que la familia real que retratan no representa al Reino Unido, cuando podría haberlo hecho. Esa es la cuestión", escribió otra usuaria.

En respuesta a las críticas, la estrella, que interpreta a Lady Danbury en la exitosa serie de Netflix, dijo que "no tenía la intención de molestar a nadie" con su comentario.

"Creo que molesté a algunas personas ayer", declaró el domingo en BBC Radio. "Estaba hablando sobre el día y lo maravilloso que fue y luego miré al balcón al final y de repente dije: '¡Oh, es tan blanco!', porque el día había sido muy variado y no tenía la intención de molestar a nadie", explicó.