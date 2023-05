Robert F. Kennedy Jr.: "Hemos matado a 300.000 soldados ucranianos"

El activista y abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr., candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024, afirmó este lunes que la política estadounidense de apoyo al régimen de Kiev en su conflicto con Rusia "ha matado a 300.000 soldados ucranianos".

"La razón por la que me presento es que no me gusta lo que Joe Biden está haciendo con este país. No me gusta la guerra en Ucrania. Deberíamos haber resuelto esa guerra hace mucho tiempo", declaró el sobrino del expresidente John F. Kennedy en declaraciones a Fox News.

Asimismo, el político condenó el hecho de que "Washington esté enviando 113.000 millones de dólares allí [a Ucrania]", cuando hay "un 57 % de estadounidenses que no puede echar mano de mil dólares en caso de tener una emergencia". "Una cuarta parte de los estadounidenses se va a la cama con hambre", denunció.

También recordó las numerosas pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas. "Por cierto, lo que estamos haciendo en Ucrania no es bueno para el pueblo ucraniano. Hemos matado a 300.000 soldados ucranianos y a 40.000 civiles", observó. En su opinión, impulsado por el deseo de "deshacerse" del presidente ruso Vladímir Putin, Washington "está sacrificando al pueblo ucraniano".