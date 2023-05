McCarthy asegura que no ve "ningún avance" sobre el techo de la deuda tras la reunión con Biden

El encuentro se produce una semana después de que el Departamento del Tesoro advirtiera que el Gobierno podría quedarse sin dinero a partir del 1 de junio si no se eleva el límite de la deuda.

Los líderes del Congreso de EE.UU. no han llegado a un acuerdo sobre la elevación del techo de la deuda de la nación durante la reunión de este martes con el presidente Joe Biden.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunió este martes con los líderes de los dos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado para iniciar negociaciones sobre el aumento del techo de la deuda de la nación y evitar una crisis de incumplimiento.

Al encuentro, celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acudieron los demócratas Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y los republicanos Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, y Mitch McConnell, líder de la minoría del Senado.

"Todos en esta reunión reiteraron las posiciones que mantienen, y no he visto ningún avance nuevo", dijo McCarthy a los periodistas.

El presidente de la Cámara Baja aseguró que los republicanos han hecho su trabajo para evitar un impago y elevar el límite de deuda "responsablemente", señalando que ahora los demócratas deben hacer lo mismo.

McCarthy dijo que Biden ha instruido a su personal que continúen las conversaciones y que los líderes se volverán a reunir en persona el viernes.

McConnell, por su parte, sostuvo que "EE.UU. no va a entrar en 'default'" y que "nunca lo ha hecho ni lo hará". "He hecho todo lo que estaba en mi poder para asegurarme de que no entraremos en 'default'", aseveró.

A su vez, Schumer señaló que la negativa de McCarthy de quitar el asunto de 'default' de la mesa "pone en peligro a EE.UU." y "toma como rehén" al pueblo estadounidense.

Entretanto, Biden describió el encuentro como "productivo". "Dejé claro que el 'default' no es una opción", afirmó en rueda de prensa.

Además, reveló que había informado a los líderes del Congreso que estaba "preparado para iniciar discusiones separadas" sobre el presupuesto y las prioridades de gastos "pero no bajo una amenaza de impago".

Por un lado, los republicanos buscan aumentar el límite de la autoridad de endeudamiento del país a cambio de recortes de gastos, mientras que los demócratas, incluido el mandatario, quieren aumentar el límite sin condiciones.

La reunión se produce una semana después de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, advirtiera a los legisladores que el Gobierno podría quedarse sin dinero a partir del 1 de junio si el Congreso "no eleva ni suspende" el límite de endeudamiento.

Washington alcanzó el techo de la deuda, de 31,4 billones de dólares, en enero, lo que llevó al Departamento del Tesoro a tomar "medidas extraordinarias" para seguir pagando las facturas del Gobierno federal.