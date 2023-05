Juez declara a Trump responsable de agredir sexualmente a la escritora E. Jean Carroll

"No tengo ni idea de quién es esta mujer", declaró el expresidente de EE.UU. "¡Este veredicto es una vergüenza, una continuación de la mayor cacería de brujas de todos los tiempos!", agregó.

Un jurado de Nueva York ha declarado al expresidente estadounidense Donald Trump responsable de agredir sexualmente a la escritora E. Jean Carroll, quien aseguró que el político la violó en 1996, mientras lo acompañaba a un centro comercial, informa Bloomberg.

En el veredicto emitido este martes, el jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres dictaminó que el exmandatario de EE.UU. cometió un delito de abuso sexual y no de violación, de la que la mujer lo acusó en su demanda presentada décadas después de lo sucedido.

El jurado decidió que Trump debe pagar a Carroll tres millones de dólares por difamación, además de dos millones de dólares por daños y perjuicios civiles.

Al tratarse de un caso civil y no penal, Trump nunca corrió el riesgo de ser encarcelado por las acusaciones de Carroll. Su abogado, Joseph Tacopina, comunicó previamente al tribunal que el exmandatario había renunciado a su derecho a testificar en el juicio y optó por no presentar una defensa en el caso, apostando que los jurados encontrarán que la demandante no logró presentar un caso persuasivo.

Tras la decisión del jurado, Trump afirmó que no conocía a la demandante y tachó el dictamen de una "vergüenza" y una "cacería de brujas".

Acusaciones de Carroll

Según Carroll, Trump, en ese entonces un empresario de bienes raíces conocido en la sociedad neoyorquina, le pidió ayudar para elegir un regalo para una mujer y ella aceptó.

En el centro comercial, Trump la invitó a probarse un bodi, pero Carroll no sospechó ninguna mala intención por parte del magnate incluso después de que él cerrara la puerta del probador. Según la denuncia, fue entonces cuando Trump la besó en la boca, le bajó las medias, y la penetró, mientras ella intentaba quitárselo de encima.

La escritora afirmó que llevaba décadas sin contárselo a nadie, excepto a dos amigas, porque temía las represalias del poderoso empresario y argumentó que muchos culpan de lo que les ocurre a las propias víctimas de violación.

