La Asamblea Nacional de Ecuador decide continuar con el juicio político contra Lasso

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió este martes continuar con el proceso de juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, señalado del presunto delito de peculado.

Con 88 votos a favor y 23 en contra, los legisladores aprobaron en la sesión 868 la moción que permite continuar con este trámite contra el mandatario.

#PlenoLegislativo868 | Posterior al cierre del debate, con 88 votos afirmativos se aprueba la resolución que dispone continuar inmediatamente con el proceso de #JuicioPolítico en contra del presidente @LassoGuillermo, acorde al artículo 142 y otros de la #LeyFunciónLegislativa.

El caso pasó al pleno de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento no lograra aprobar su informe sobre el juicio político, que iba a ser remitido al pleno para su discusión, en el que no recomendaba avanzar con el proceso, al concluir que el mandatario no habría incurrido en el presunto delito de peculado del que se le acusa.

¿Hay o no peculado?

Lasso es acusado del supuesto delito de peculado por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

El caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno en Ecuador. Ese año, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con el que Amazonas Tanker Pool se sumó al contrato.

En noviembre de 2021, cuando ya Lasso tenía seis meses en el cargo como presidente, la Contraloría General del Estado emitió un informe en el que indicó que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado. Por ello, la institución recomendó evaluar "la conveniencia y pertinencia de continuar" con la asociación.

Según la acusación de los legisladores que solicitaron el juicio político, Jhonny Estupiñán, quien era gerente de Flopec, intentó dar por terminado el contrato, pero habría sido removido de su cargo por esta razón, en marzo de 2022. El entonces funcionario planteó una acción de protección para volver al puesto y la ganó, por lo que fue restituido en junio.

Sin embargo, a Estupiñán se le habrían impuesto dos asesores para la gerencia y posteriormente se firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool el año pasado, bajo la administración de Lasso.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, comentó el viernes de la semana pasada que los acusadores no presentaron "ni una sola prueba" de la firma de un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool el año pasado.

"Ese contrato no existe", dijo. Por tanto, el parlamentario menciona que el mandatario no habría incurrido en ningún delito y por ello la Comisión que dirige había concluido en su informe no llamar a juicio a Lasso.

En la discusión de este martes en el Parlamento, la asambleísta Viviana Veloz, una de las que solicitó el juicio político, insistió en que sí hay un nuevo contrato firmado durante el actual gobierno con Amazonas Tanker Pool.

Dijo que es un nuevo adendo, habría sido firmado en octubre de 2022 y que tendría "dos clausulas contractuales gravísimas".

