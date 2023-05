Una exfuncionaria boliviana denuncia al gobernador de La Paz por abuso sexual y extorsión

El gobernador de La Paz, la capital de Bolivia, Santos Quispe, fue denunciado por una antigua colaboradora por abuso sexual, violencia y extorsión, informó la agencia Fides.

La exempleada de la gobernación, de 22 años, se presentó ante la Fiscalía Departamental, según trascendió el pasado viernes, y dijo que Quispe la obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho.

La denunciante sostuvo además que la autoridad paceña le ofreció dinero e "ítems", unidades de contratación que orotgan mayor estabilidad laboral a los empleados estatales.

🔵 #ANF | La expareja del gobernador de #LaPaz, Santos Quispe, reafirmó que la denuncia que presentó contra la autoridad paceña por una presunta agresión sexual es verídica. "Me ofrecieron Bs 300 mil y cuatro ítems para que calle, pero no lo haré. Quiero justicia", dijo. pic.twitter.com/mTAHORGlR3 — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) May 9, 2023

"Yo soy el jefe"

"El señor gobernador a mí me ofreció los 300.000 (bolivianos) y los cuatro 'ítems' me ha ofrecido, para que yo calle, para que cierre el caso, pero yo no puedo callar", dijo la mujer a la prensa.

"Era feo, horrible, él me obligaba a tener relaciones incluso en su despacho. En su despacho me decía: 'Ven, aquí yo soy el que manda, yo soy el jefe', me decía; (...) yo creo que las cámaras no pueden mentir porque hay cámaras en la Gobernación", detalló la denunciante.

Por su parte, el gobernador Quispe negó las acusaciones y dio a conocer el lunes un audio en el que se oye la voz de la joven exigiendo lo que "habían quedado" y los ítems. Según el jefe departamental de La Paz, ella era quien lo extorsionaba porque no aceptó haber sido despedida porque "faltaba mucho" al trabajo.

Relación de pareja

Tras el cruce de acusaciones, la denunciante reconoció que es ella la que exige el pago vía telefónica y admitió que en principio había aceptado el trato para que silenciara el tema, pero luego los asistentes de Quispe no cumplieron con lo acordado.

Además, afirmó que fue pareja del gobernador durante un año y cinco meses y que en ese tiempo vivió en un departamento de Quispe, quien la visitaba al menos tres veces a la semana.

Allí, aseguró, fue víctima de uno de los tres ataques sexuales que dice haber sufrido, cuando el 31 de diciembre el gobernador acudió "borracho", la violó e intentó "matarla", según el testimonio de la mujer.

La denuncia fue admitida por la Fiscalía, que ha iniciado una investigación preliminar. El fiscal departamental William Alave, manifestó que una vez que reúnan toda la información la autoridad de La Paz será convocada.