Nuevo giro en el 'Catargate': Eva Kaili quiere recuperar su puesto en el Europarlamento

La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, investigada por el escándalo de corrupción conocido como 'Catargate', quiere reanudar sus funciones en la institución, informa Politico, citando a los abogados de la política griega.

"Eva Kaili está rehaciendo su vida teniendo tres prioridades: a) curar las heridas causadas en el mundo mental de su hijo por los cuatro meses de ausencia de comunicación sustancial con su madre; b) documentar su inocencia; c) volver activamente a sus funciones en el Parlamento Europeo", afirmaron sus abogados, Sven Mary y Michalis Dimitrakopoulos, en una declaración escrita.

El escándalo 'Catargate'

Kaili fue arrestada el pasado diciembre en relación con una investigación de una trama de corrupción con participación de Catar, que supuestamente repartió sobornos entre legisladores europeos a cambio de promover políticas y decisiones del organismo a favor de nación árabe.

A raíz del escándalo, que implica también a Marruecos, Kaili también fue destituida de su puesto como vicepresidenta de la cámara legislativa.

A mediados de abril, la política fue liberada de prisión y puesta bajo arresto domiciliario. Según el periódico, Kaili intentará próximamente que se levanten las condiciones de su detención domiciliaria para recuperar su puesto en el Parlamento Europeo, mientras que los otros dos eurodiputados implicados en la investigación -el belga Marc Tarabella y el italiano Andrea Cozzolino- podrían seguir su ejemplo.

A pesar de que los tres están acusados de corrupción, blanqueo de capitales y participación en organización criminal, la oficina de prensa de la institución afirma que "siguen siendo miembros del Parlamento Europeo con todos los derechos" asociados, lo que significa que continúan cobrando un sueldo del presupuesto de la UE y pueden votar.

Arresto domiciliario como principal obstáculo

No obstante, los planes de legisladores se ven dificultados por el hecho de que las medidas de trabajo a distancia establecidas durante la pandemia han expirado y los europarlamentarios ya no pueden votar desde casa. Así, el arresto domiciliario es actualmente el principal obstáculo para la reanudación de sus funciones.

Por este motivo, los abogados de Kaili dijeron que presentarán ante el Consejo Judicial de Bruselas una solicitud para que se le retire la pulsera electrónica de vigilancia en las próximas semanas.

"Estas personas no son miembros de nuestro grupo"

Sin embargo, otro reto para Kaili, Tarabella y Cozzolino es que, al haber sido excluidos de su grupo parlamentario, han perdido sus puestos en diversas comisiones y delegaciones parlamentarias.

"Estas personas no son miembros de nuestro grupo, así que no sé nada de esto [su regreso] y el grupo no hará nada al respecto", expresó Iratxe García Perez, presidenta del grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo.