Sindicatos y patronal firman en España el acuerdo para una subida salarial de 10 % en 3 años

Los principales sindicatos de España, CC.OO. y UGT, junto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), han firmado este miércoles el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que contempla una subida de los salarios del 10 % hasta 2025.

Con el acuerdo se pretende asegurar, al menos en parte, el poder adquisitivo de los trabajadores, después de que el año pasado la inflación se situara en el 8,4 %, mientras que los salarios recogidos en convenio aumentaron de media tan solo un 3 %.

Ayer el Consejo Confederal de @CCOO ratificó la firma del V AENC y desde CCOO te explicamos el acuerdo:#AhoraTeTocaATíHasta un 13’57% de subida salarial que tenemos que trasladar a tu convenio colectivo.👉 https://t.co/CanVDNm8b9 🎥 RdP https://t.co/1FYPzORSiMpic.twitter.com/s7cghQoxKd — COMISIONES OBRERAS (@CCOO) May 10, 2023

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideró que este pacto "da estabilidad y tranquilidad a las empresas para que sepan en qué línea deben trabajar", mientras que su homólogo de la Cepyme, Gerardo Cueva, valoró que se haya llegado a un acuerdo "desde posiciones antagonistas".

Por la parte de los sindicatos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró que "este acuerdo va en la buena dirección" y que "va a tirar del consumo". De manera similar se ha manifestado el líder de CC.OO., Unai Sordo, que ha calculado que "habrá subidas a finales de 2025 de entre el 10,33 % y el 13,56 %", dependientes de la inflación.

Las #empresas españolas estamos comprometidas con nuestro país y trabajamos cada día por la paz social desde la independenciaPor ello, hoy hemos firmado junto a @cepyme_@UGT_Comunica@CCOO el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2023, 2024 y 2025 #AENChttps://t.co/2AyPPNrGiH — Antonio Garamendi (@agaramendil) May 10, 2023

El documento recoge una subida del 4 % en 2023, del 3 % en 2024 y también del 3 % en 2025. Además, incorpora una cláusula ligada a la inflación, que supone que el aumento se incrementará en un 1 % si el alza de precios supera las subida pactadas.

Obligacional, no normativo

El acuerdo firmado es una guía para los representantes de los sindicatos y las patronales a la hora de llevar a cabo la negociación colectiva. Si bien las compañías no están obligadas a su cumplimiento, estas son recomendaciones que pueden llevarse a la mesa de acuerdos para pactar condiciones porque tienen el visto bueno de ambas partes.

Garamendi ha apuntado que lo pactado "es la senda a seguir", mientras que Álvarez ha hecho hincapié en que "el hecho de que sea obligacional no significa que no se tiene que aplicar", haciendo un llamamiento a la suscripción de los 1.400 convenios que todavía están pendientes de firma en el país.

Los sindicatos también pretendían que el pacto recogiera subidas para los pasados 2021 y 2022, especialmente este último, que ha soportado el mayor golpe inflacionista de las últimas décadas.

Sin embargo, el acuerdo no ha sido posible en este punto: "No hemos sido capaces de establecer cifras para 2021 y 2022. Será en la negociación de convenios donde se tenga que resolver", ha explicado Sordo.

Acuerdo más allá de los salarios

Aunque el centro ha girado en torno a los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, el texto recoge otros muchos aspectos, como ha recalcado el secretario general de CC.OO.: "Quiero destacar la modernización de convenios que introduce este AENC. Un convenio actual no puede tratar solo salarios, permisos y jornada", ha dicho durante la presentación de este miércoles.

Así, el documento presentado pide fórmulas flexibles para la ordenación del tiempo de trabajo, la racionalización de los horarios, el fomento del teletrabajo, el derecho a la desconexión digital o el potenciamiento de fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa hasta el retiro.

A tan solo 18 días de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, que tendrán lugar el próximo domingo 28 de mayo, no ha habido representación política durante la firma del acuerdo. Garamendi ha asegurado que no se trata de "vetos", sino que se quiere "poner en valor el diálogo social bipartito". "No queremos monopolizar nada, pero que no lo monopolice nadie", afirmaba el líder de la patronal.