¿Sería tan catastrófico un impago de EE.UU.?: las opiniones están divididas

No elevar el techo de deuda de EE.UU. causaría una "catástrofe económica", afirmó esta semana la secretaria del Tesoro del país norteamericano, Janet Yellen, en una entrevista con CNBC.

"Eso es algo que podría producir un caos financiero, reduciría drásticamente la cantidad de gasto y significaría que los beneficiarios de la Seguridad Social y los veteranos y las personas que cuentan con dinero del Gobierno que se les debe, los contratistas, simplemente no tendríamos suficiente dinero para pagar las cuentas", declaró.

Asimismo, Yellen aseveró, citada por Bloomberg, que un 'default' de Washington "desencadenaría una recesión mundial". "También correría el riesgo de socavar el liderazgo económico mundial de EE.UU. y plantear dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional", agregó.

"Gastando dinero como marineros borrachos"

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump no comparte la opinión de Yellen e instó a los republicanos a declarar el incumplimiento de las obligaciones de endeudamiento si la Casa Blanca no accede a recortar el gasto.

"He dicho a los congresistas y senadores republicanos: si [los demócratas] no aceptan recortes masivos, ustedes tendrán que declarar el 'default'. Pero no creo que tendrá que suceder el 'default', porque los demócratas cederán absolutamente", afirmó el exmandatario en declaraciones a CNN.

El político republicano considera que el Gobierno está "gastando dinero como marineros borrachos" y si no se consiguen los recortes —algo a lo que se oponen los demócratas— y no se declara el impago ahora, se tendrá que declarar más tarde, lo que "sería un problema mayor".

¿Qué está pasando?

Washington alcanzó en enero su techo de deuda, de 31,4 billones de dólares, lo que llevó al Departamento del Tesoro a tomar "medidas extraordinarias" para seguir pagando las facturas del Gobierno federal. Ahora, si el Congreso no accede a elevar el límite de endeudamiento, el Gobierno no tendrá dinero para sus gastos y dejará de pagar su deuda.

Para evitar un 'default', los congresistas deben votar para elevar o suspender el límite de endeudamiento antes de que el Tesoro se quede sin fondos de emergencia. El país podría enfrentarse a la suspensión de pagos el 1 de junio si el Congreso "no eleva ni suspende" el techo de deuda, advirtió Yellen a primeros de mayo.

Este martes, los líderes del Congreso no llegaron a un acuerdo sobre la elevación del techo de la deuda durante su reunión con el presidente Joe Biden, ya que los republicanos pretenden aumentar el límite de la autoridad de endeudamiento del país a cambio de recortes de gastos, mientras que los demócratas, incluido el mandatario, quieren aumentar este límite sin condiciones.

Sin embargo, con solo ocho días este mes durante los cuales la Cámara de Representantes y el Senado están programados para estar en sesión al mismo tiempo, el tiempo se acaba para llegar a un acuerdo.

Consecuencias de un 'default'

Si EE.UU. entrara en 'default', el producto interior bruto caería un 4 % y más de 7 millones de trabajadores perderían su empleo, según un informe de Moody's Analytics.

El incumplimiento perjudicaría desproporcionadamente a los estados con grandes concentraciones de empleados federales o de puestos de trabajo que dependen de la financiación gubernamental, recoge CNN, citando otra investigación de Moody's Analytics. Esto incluye a Washington D.C. y estados situados cerca de instituciones federales, como laboratorios nacionales o bases militares, o que dependen de ellas, como Alaska, Hawái y Nuevo México.

La tasa de desempleo alcanzaría el 8,9 % en el Distrito de Columbia, el 8,7 % en California y el 9,5 % en Ohio, mientras que en Míchigan aumentaría hasta el 10,8 %, calcula el informe.

Mientras tanto, el analista internacional Guillermo Rocafort opina que EE.UU. intenta preservar su hegemonía, mientras que un posible 'default' daría un impulso hacia un mundo multipolar.