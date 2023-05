Nueva escalada de violencia palestino-israelí: ¿qué se sabe hasta ahora?

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comunicado este jueves que siguen atacando posiciones de la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza en el marco de su operativo 'Escudo y Flecha', lanzado la noche del 9 de mayo.

מבצע "מגן וחץ"כלי טיס של צה"ל תקף לפני זמן קצר חמ"ל ששימש להכוונת ירי טילי נ"ט של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, במרחב רצועת עזה pic.twitter.com/iyQ4NCCN1G — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 11, 2023

Los militares publicaron una serie de videos que muestran ataques aéreos contra instalaciones de la Yihad Islámica supuestamente usadas para dirigir el lanzamiento de cohetes contra el territorio israelí durante la última ola de violencia registrada esta semana.

מבצע "מגן וחץ"כלי טיס של צה"ל תקף לפני זמן קצר עמדת תצפית להכוונת שיגורי נ"ט של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני במרחב רצועת עזה pic.twitter.com/2dIdruasN9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 11, 2023

Desde la jornada de ayer, más de 500 cohetes y proyectiles de mortero fueron lanzados desde la Franja de Gaza y los milicianos de la Yihad Islámica continuaron disparando andanadas de proyectiles este jueves. Según el Ejército israelí, un 25 % de los cohetes cayeron dentro del territorio del enclave, hiriendo a varios civiles, incluido a niños.

De acuerdo a las FDI, al menos 368 proyectiles cruzaron la frontera. Los sistemas antiaéreos Cúpula de Hierro y Honda de David interceptaron 154 cohetes, aunque no pudieron evitar que algunos cayeran en zonas urbanas.

Mientras, el Ministerio de Salud de Palestina sitúa la cifra de muertos en la Franja de Gaza desde el martes en 25, tras el fallecimiento de tres individuos más en un bombardeo israelí contra la ciudad de Khan Yunis. Asimismo, al menos 76 personas resultaron heridas, al tiempo que se registraron daños en numerosas viviendas e infraestructuras, recoge la agencia Shehab.

Por su parte, las FDI aseguraron que con su ataque a Khan Yunis eliminaron al comandante de la Fuerza de Cohetes de la Yihad Islámica, Ali Ghali.

En búsqueda de un alto al fuego

El operativo israelí se lanzó días después de que más de 100 cohetes fueran disparados hacia el sur de país desde la Franja de Gaza tras la muerte de un dirigente del movimiento palestino, Khader Adnan, el pasado 2 de mayo, después de una huelga de hambre de más de 80 días bajo custodia de Israel.

Este jueves, una fuente diplomática señaló a The Jerusalem Post que el Gobierno de Benjamin Netanyahu no transferirá el cadáver de Adnan como parte de un posible alto al fuego tras un intento fallido de parar la escalada.

Pese a este rechazo, Israel asegura estar dispuesto a negociar el cese de las hostilidades con la Yihad Islámica. "Si ellos dejan de disparar, no tenemos interés en continuar, pero si ellos siguen, les aplastaremos y golpearemos", aseveró el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Las negociaciones respecto a un alto al fuego siguen este jueves entre Tel Aviv y países árabes, detalla The Times of Israel. Funcionarios israelíes aseguraron que el posible acuerdo no incluirá serias concesiones por su parte. "Israel no se ha comprometido a parar los asesinatos selectivos de elementos terroristas", indicó un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el titular de la cartera, Yoav Gallant, instruyó a sus subordinados a preparar "una serie de operaciones adicionales" contra objetivos en Gaza y no descartó nuevas andanadas de cohetes contra el territorio de su país.