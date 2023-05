Castillo reitera su inocencia: "El día que leo la proclama ni siquiera tenía un cortador de uñas"

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, reafirmó este jueves que es inocente de los delitos que le imputan y por los cuales cumple actualmente penas de 18 y 36 meses de prisión preventiva, respectivamente.

"No cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración, entendiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta", afirmó al inicio de su breve comparecencia en una audiencia de tutela de derechos solicitada por su defensa.

Castillo se refirió al mensaje de la nación del 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó la disolución del Congreso de la República, entre otras medidas. Ese discurso fue utilizadas por los legisladores para destituirlo y por los fiscales para solicitar su detención.

📍#Ahora. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa, en audiencia, tutela de derechos planteada por expresidente #PedroCastillo, en investigación en su contra por presunto delito de rebelión. https://t.co/fC0XQG0mth — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 11, 2023

"Yo no me levanté en armas. El día que yo leo esa proclama ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas", subrayó el exmandatario.

Por lo tanto, sostuvo que es "un preso político" y desde el 7 de diciembre está "secuestrado", entre otras cosas, por haber superado a la política conservadora Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de 2021.

"No han podido concebir y hasta ahora no han asimilado la derrota que tuvieron en un proceso abierto, democrático, en las últimas elecciones generales", agregó.

Luego de su intervención, el juez supremo Juan Carlos Checkley le contestó que está en prisión preventiva ante la orden dictada por su juzgado y confirmada por la Corte Suprema. "No es un preso político", aseveró.