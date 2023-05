Procuraduría de Perú denuncia a un ministro de Boluarte por el delito de omisión

La Procuraduría General del Estado (PGE) de Perú denunció ante la Fiscalía de la Nación al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, por el presunto delito de omisión luego de que un programa de televisión revelara mentiras en sus declaraciones juradas.

El dominical Panorama, que transmite el canal local Panamericana, desveló una sanción interpuesta contra Vera cuando trabajaba en la estatal Petróleos del Perú (Petroperú), por supuestamente haberse beneficiado de la remodelación de una casa que usaba.

#LoÚltimo Procuraduría General del Estado solicita inicio de diligencias preliminares por delito de omisión contra actual ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, luego de REPORTAJE DE PANORAMA que denunció las mentiras en sus declaraciones juradas. 👇 pic.twitter.com/4Z5uc2EwWv — Panorama (@PanoramaPTV) May 11, 2023

No obstante, el mismo día que fue juramentado por la presidenta Dina Boluarte, el funcionario "presentó una hoja profesional intachable, libre de investigaciones y sanciones en la que reportó: 'no tengo o he tenido sanciones administrativas y/o disciplinarias'", apuntó la PGE.