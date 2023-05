Un senador de EE.UU. dice que sin su país México comería "comida para gatos"

John Neely Kennedy, senador del Partido Republicano por Luisiana (EE.UU.), desató una polémica en México al afirmar que sin el apoyo económico de su país, la nación latinoamericana estaría comiendo alimento para gatos y viviendo en una carpa.

Durante una sesión celebrada este miércoles en el Congreso con la directora de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, el parlamentario fue insistente en la idea de enviar tropas norteamericanas a suelo mexicano para combatir el tráfico de fentanilo y acabar con los cárteles.

"Si el presidente [de México, Andrés Manuel] López Obrador invitara a los militares estadounidenses o a las fuerzas de seguridad a ir a México y trabajar allí con sus pares, podríamos detener a los cárteles. ¿No es así?", cuestionó repetidamente Kennedy al instar a que Milgram y el presidente Joe Biden se comuniquen con el mandatario mexicano para "hacerle un trato que no pueda rechazar", a fin de que el Ejército estadounidense pueda ingresar a su país. "¿Por qué no hacen eso?", insistió.

"Ambos sabemos que el presidente López Obrador no tiene ni la capacidad ni la voluntad de detener a los cárteles, pero aun así […] fingimos que […] México es nuestro amigo, aunque tiene organizaciones criminales que están matando a nuestra gente", aseveró.

Antes estos cuestionamientos, Milgram aseguró que se llevan a cabo operaciones para reducir el flujo de drogas y apuntó que esto es "vital" para ambos países. "Los mexicanos también están muriendo", dijo.

Insatisfecho con las respuestas de la funcionaria, Kennedy hizo comentarios despectivos hacia la nación latinoamericana, comparando su economía con la de EE.UU. "Nuestra economía es de 23 billones de dólares. La de México es de 1,3 billones. La nuestra es 18 veces más grande. Compramos 400.000 millones cada año a México", dijo, y afirmó que "sin la gente de EE.UU., México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio".

Posición "minoritaria" y "electorera"

Las reacciones a las declaraciones de Kennedy por parte de las autoridades mexicanas no se hicieron esperar. El canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo a los medios que el senador es una persona "non grata" en México, además de un "ignorante" y "racista", al tiempo que subrayó que debe existir respeto entre las dos naciones. "Nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los EE.UU., somos dos países aliados", enfatizó, asegurando que la del congresista es una posición "minoritaria" y "electorera", propia de los que buscan "notoriedad" y "atención pública ofendiendo" al país latinoamericano.

Ese tipo de comentarios "no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es, y no va a tener ningún éxito en ese tipo de cosas, porque EE.UU. necesita a México" como el principal exportador hacia ese país, aseveró. "Es el país más leal, el mejor aliado que tiene. Entonces, es un hombre ignorante y diminuto", expresó.

Por su parte, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, exigió respeto hacia México, "un país grande, digno y soberano". "No somos traspatio de nadie. Rechazaremos cualquier acción de intervencionismo y exigimos con firmeza el respeto que merecemos como el socio económico y aliado más importante de EE.UU.", recalcó.