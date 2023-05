"Rara" y con un "estilo de vida secreto": Identifican una nueva especie de serpiente rata en Oriente Medio

Un equipo de científicos de Eslovaquia, Israel y Rusia han logrado identificar una nueva especie de serpiente rata, una de las más raras del Paleártico occidental, calificada en peligro de extinción, dado que habita en una región políticamente inestable.

Si bien la especie había sido descubierta en 1967, los investigadores recientemente le dieron el nombre de 'Elaphe druzei' o 'Serpiente rata de Levante' en honor a los drusos, un grupo etnorreligioso considerado pacífico y muy culto, que habita en la misma región que la especie, las montañas del norte de Israel, el suroeste de Siria y el Líbano, según un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports en marzo pasado.

De acuerdo con los investigadores, la nueva especie, cuya identificación fue posible gracias a la combinación y análisis de datos genéticos, morfológicos, de biogeografía y ecología, puede llegar a medir más de 1,5 m. Aunque es una especie grande y morfológicamente distintiva, en su medio natural pasa desapercibida.

La serpiente diurna, que se puede encontrar en paisajes ricos en vegetación, es observada en el suelo, arbustos, trepando a los árboles y, a menudo, cerca de cuerpos de agua, no representa un peligro para los humanos, ya que pertenece al género 'Elaphe', que incluye 17 especies de serpientes euroasiáticas "carismáticas y grandes", es inofensiva, no muerde y no es venenosa.

Conservación en una región políticamente inestable

Debido a su pequeño hábitat en las montañas, una zona afectada por el uso del suelo y el cambio climático, así como la rareza y un "estilo de vida secreto", según los científicos, la gran serpiente podría ser considerada en peligro de extinción a nivel mundial, y aseguran que necesita "urgentemente estricta protección".

A esto se suma que su área de distribución se encuentra en una región políticamente inestable, que está frecuentemente controlada por el ejército o militares, dificultando así la investigación de la serpiente rata. No obstante, a pesar de los problemas políticos, los científicos aspiran a que todos los países en los que habita la serpiente puedan repensar la cooperación internacional y unir sus esfuerzos con el fin de conservarla.