"Acabarán mal": Zelenski les desea la muerte a "los del Kremlin" y Medvédev responde

"Los que están allí en el Kremlin, créanme, acabarán mal. No sé cómo, la verdad, pero me gustaría que ocurriera cuanto antes", declaró el presidente ucraniano.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó el viernes que "los del Kremlin" "acabarán mal", y añadió que espera que esto ocurra lo antes posible.

"Los que están allí en el Kremlin, créanme, acabarán mal. No sé cómo, la verdad, pero me gustaría que ocurriera cuanto antes. Pero ciertamente no morirán por sí mismos", declaró el mandatario en una entrevista a BBC.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, comentó las declaraciones del presidente ucraniano en sus redes sociales, señalando: "no sabemos cómo morirá nadie, pues Dios obra de manera misteriosa".

"Pero el drogadicto de Kiev tiene la posibilidad de morir por sus propias manos. Morir suicidándose cobardemente", agregó.

Anteriormente, el líder ucraniano reveló que lleva un arma y entrena regularmente con ella por si lo capturan las fuerzas rusas.

Además, confesó que había reforzado las medidas de seguridad y que celebra las reuniones de trabajo en un búnker subterráneo secreto.