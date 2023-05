Rusia gana una apelación contra la suspensión de su Comité Paralímpico

El Tribunal de Apelación del Comité Paralímpico Internacional (CPI) anuló la suspensión del Comité Paralímpico ruso (PKR), comunicó este viernes el organismo del país euroasiático.

Desde el comité ruso señalaron que el órgano de apelación "confirmó que se revoca la decisión de la Asamblea General del CPI" sobre la suspensión de la membresía rusa en el organismo internacional.

Asimismo, detallaron que el tribunal argumentó su decisión de acceder a la queja aludiendo a "infracciones procesales" cometidas por el CPI cuando a mediados de noviembre pasado decidió suspender a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.

En esta línea, la corte de apelación determinó que la justificación para suspender a Rusia "no aporta por sí misma pruebas claras" de un incumplimiento de las obligaciones de los miembros. Por otra parte, dictaminó que la membresía de Rusia no puede ser suspendida debido a una "violación de la tregua olímpica", porque no es jurídicamente vinculante para los firmantes.

Finalmente, el PKR destacó que el tribunal señaló en su fallo que no tiene facultades para revertir la decisión del CPI de excluir a los atletas rusos de los campeonatos mundiales y regionales que son administrados por el organismo paralímpico mundial.

En 2022, los deportistas paralímpicos rusos tenían programado participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín, pero, al igual que los atletas bielorrusos, quedaron excluidos.