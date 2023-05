"El arma del enemigo no es el fusil, es el dinero": Petro ordena al Ejército "destruir" los negocios ilegales del Clan del Golfo y del ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al Ejército del país "destruir al máximo" los negocios ilegales de minería y narcotráfico de grupos delictivos como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según lo declaró durante un encuentro con los almirantes y generales de las Fuerzas Armadas, celebrado este viernes en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

Durante su intervención, habló sobre las diferentes etapas de la violencia que vive su nación, y recordó que desde hace 72 años no ha habido un día de paz, ya que las amenazas crecen "como las capas de una cebolla". En su opinión, las bases y raíces que generaron esta situación están "muy adentro".

Asimismo, indicó que la ideología ya es un tema del pasado, y aseveró que ahora predominan el poder del dinero y el control territorial. "No les interesa el ser humano ahí, ya no son combatientes ideológicos, no es el compañero, la compañera que cayó, es un insumo que compraron con plata, les pagaron sueldo, se murieron y van al otro día, vuelven con la plata y los reemplazan", afirmó.

"El arma del enemigo no es el fusil, es el dinero", continuó el mandatario latinoamericano, argumentando que ciertamente el dinero puede quitarle el poder al Estado en un territorio o área concreta, lo que disminuye la seguridad para sus habitantes.

¿Qué propone?

En ese sentido, dijo que los ejércitos ilegales pueden mantenerse en el tiempo mientras exista un mercado que permita contratar a personas, y precisó que eso ocurre por la ausencia de Estado, la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes. Esto, añadió, representa una dificultad para el Estado.

"¿Cómo logramos dificultar los circuitos de la economía ilícita? Eso se hace con inteligencia y se hace con fuerza en el terreno […], capturando al empresario y a la mercancía. Si eso lo logramos hacer y al mismo tiempo hay un Estado que pueda lograr que el territorio prospere, se fueron, se diluyen", agregó.

En este punto, Petro mencionó que ha ordenado a la tropa que permanezca y cope ciertos territorios, tras comprobar que cuando fueron por las dragas —esenciales para la minería ilegal del Clan del Golfo— y las dinamitaron, estalló el paro.