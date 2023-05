Pedro Sánchez anuncia que el derecho al olvido oncológico será una realidad en España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que el derecho al olvido oncológico será una realidad de aplicación inmediata durante un discurso pronunciado en un acto de campaña del PSOE celebrado este sábado en Sevilla, capital de la comunidad autónoma de Andalucía.

"El anuncio que he hecho, que no es solamente un anuncio, no: va a ser una realidad el próximo mes de junio, porque la tramitación parlamentaria va a terminar este mes de junio. Vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado", declaró.

Según explicó el mandatario, esto hará que esas personas no sufrirán más discriminación a la hora de poder firmar una hipoteca, acceder a un préstamo o contratar un seguro privado.

Tres medidas

Concretamente, el Ejecutivo aplicará tres medidas: declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o discriminen a la hora de contratar productos o servicios; evitar que se pueda tener en cuenta dicha información para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguro; y establecer, por primera vez, el derecho a no declarar si se ha padecido cáncer en el momento de contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.

"Esto, compañeros y compañeras, es la política útil, esto es lo que hace un gobierno sensible con la gente, esto es lo que hace un gobierno que defiende lo que le interesa y lo que piensa la mayoría de la gente", continuó. "Y esto es lo que hace el Partido Socialista Obrero Español allí donde gobierna: hacer útil la política en beneficio de la mayoría social de nuestro país", añadió.

Según una encuesta citada por el diario El Mundo, en la que participaron 400 personas con edades entre 18 y 35 años que han sufrido o sufren leucemias agudas y linfomas agresivos, el 83 % de este colectivo ha experimentado dificultades para tramitar un seguro de vida, el 47 % un préstamo y el 70 % un seguro de decesos.

La fecha máxima para que se celebren las elecciones generales en España es el próximo 10 de diciembre. Con vistas a esta cita, el actual Gobierno de coalición ya ha hecho varios anuncios, como la financiación de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social y a precios asequibles o la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá al Estado hacerse cargo del 20 % de la hipoteca de la primera vivienda para jóvenes menores de 35 años y para familias con niños a su cargo.