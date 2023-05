China no es invitada al foro Indo-Pacífico de la UE

Una sesentena de ministros se reúnen en Estocolmo (Suecia) este sábado en el segundo Foro Ministerial Indo-Pacífico de la UE, pero uno de los principales actores de esa región, China, no fue invitado, informa SCMP.

"China nunca se ha comprometido con sus socios en el marco de los conceptos del Indo-Pacífico, que critica explícitamente", afirmó un alto funcionario de la Unión Europea.

Sin embargo, Taiwán tampoco fue invitado a la reunión ministerial, lo que demuestra que Bruselas se adhiere al principio de una sola China, apunta el medio.

El diario indica que, a pesar de la ausencia de China, el gigante asiático será un importante tema de discusión. En particular, los participantes del foro debatirán los contornos provisionales de una nueva estrategia de relaciones con la segunda economía mundial.

Así, el personal del diplomático de la UE finalizó un documento de orientación política titulado 'Reshaping Our Relationship With China, Engaging With China, Competing With China' ('Reestructuración de nuestras relaciones con China, interacción con China, competencia con China'), que estará sobre la mesa en Estocolmo.

"Reducción de riesgos"

Uno de los temas que se debatirán son los planes de "reducción de riesgos" de la UE en sus relaciones con Pekín, que implican reducir la dependencia del bloque respecto a China para el suministro de bienes clave y limitar la inversión europea en el país en determinados sectores de alta tecnología, como, por ejemplo, la inteligencia artificial.

Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Qin Gang, afirmó que, en lugar de centrarse en China, la UE debería "reducir el riesgo" en sus relaciones con EE.UU.

SCMP también señala, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que los europeos obviarán este año temas delicados como el conflicto ucraniano, porque quieren asegurarse de que los participantes de Asia y África Oriental "vuelvan el año que viene".

No obstante, "es probable que se plantee la cuestión de Taiwán como uno de los retos que hay que abordar con cuidado y asegurarse de que no se produce una escalada de tensiones", sugiere el interlocutor del diario.

"Mentalidad obsoleta de la Guerra Fría"

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró el viernes en rueda de prensa que "Asia-Pacífico es una región prometedora para la cooperación y el desarrollo, no un tablero de ajedrez para la contienda geopolítica". Asimismo, destacó que cualquier marco de cooperación regional debe ser "abierto, transparente e integrador".

"Ninguno de estos marcos debe basarse en la mentalidad obsoleta de la Guerra Fría, trazar líneas ideológicas o fomentar la división y el enfrentamiento", defendió el vocero.