Viva Air se despide de Colombia tras la fallida fusión con Avianca

La aerolínea explica que no sería "sostenible y rentable" aplicar las condiciones impuestas por la Aeronáutica Civil y mantener el modelo de bajo costo.

La aerolínea de bajo costo Viva Air anunció este sábado que no cuenta con la capacidad de seguir operando en Colombia después de que Avianca desistiera de la integración con la compañía, que suspendió sus operaciones en el país el pasado mes de febrero debido a dificultades financieras.

"Viva anuncia con profundo dolor que, sin la posibilidad de un respaldo financiero, la empresa ya no cuenta con la capacidad para continuar operando en el mercado", señala un comunicado de la aerolínea.

La firma aseguró que hizo todo lo posible para evitar lo ocurrido, presentando las revisiones para la fusión, solicitando "una respuesta oportuna" de la Aeronáutica Civil. Sin embargo, tras estudiar las condiciones planteadas, la compañía determinó que no sería "sostenible y rentable" aplicarlas y mantener el modelo de bajo costo.

Por otra parte, señaló que ahora está definiendo las rutas de acción a seguir y agradeció a sus colaboradores, proveedores y a todos los aliados por el trabajo realizado en una década de operaciones.

"Así hoy Viva deje de pintar los cielos de Colombia y se despida del país, el modelo que trajimos a la región por primera vez sigue más vivo que nunca. Nos sentimos orgullosos de lo que hicimos. Ese es y será siempre nuestro legado", resaltó.

¿Por qué Avianca desistió de la fusión?

Previamente, Avianca dio a conocer que no se integrará con Viva debido a las condiciones impuestas por el regulador estatal de la actividad aérea, que "no solo no permitirían que Viva sea una aerolínea financiera y operativamente viable, sino incluso podrían poner en riesgo la estabilidad de Avianca y del sector".

Según explicó la aerolínea, las condiciones ofrecían "poca flexibilidad regulatoria para dar certeza sobre las condiciones de reactivación de operaciones de Viva", además de no tener en cuenta las capacidades reales de la firma luego de dos meses de suspensión de operaciones y exigir la devolución de un número de 'slots' que "no permitiría que Viva base un solo avión en el principal aeropuerto del país de manera eficiente".

"Esto haría que Viva sea inviable económicamente, y se contradice de manera explícita con otros condicionamientos que requieren que Viva continúe dando conectividad en las rutas históricas donde era el único operador, y que se proteja a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Viva, que según cifras oficiales superan los 500.000", indicó Avianca en un comunicado, comprometiéndose a aumentar su número de aviones "para dar mejor conectividad a las regiones" e implementar mecanismos para ofrecer opciones laborales a empleados de Viva.