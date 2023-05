Una fuga causa un vertido de un millón de litros de aceite de palma en una riera en España

Un escape en un silo de la empresa de grasas vegetales Lípids Santiga derivó la noche de este sábado en el vertido de un millón de litros de aceite de palma en una riera de Santa Perpètua de Mogoda, en Cataluña (España), informan medios locales.

El Ayuntamiento de esa localidad del Vallès Occidental ha activado el Plan de Emergencias Municipales y, tanto la Policía local como los bomberos y miembros de la Agencia Catalana del Agua, se desplazaron al lugar para impedir que el vertido llegue desde la riera Seca, que se ha teñido de amarillo, hasta el río Besòs.

Las autoridades dijeron que el incidente —cuyas causas aún se desconocen— no ha dejado heridos, ni ha afectado al mencionado río. Asimismo, subrayan que el aceite no es tóxico y que no se ha registrado mortalidad de fauna. Por su parte, los Mossos d'Esquadra (la policía local autonómica) han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.