Berlín refuerza las medidas de seguridad ante la llegada de Zelenski

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der 🇺🇦 im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoypic.twitter.com/wDaT3Tq1C6