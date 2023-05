"Trato irrespetuoso y estigmatizante": el ELN pide a Petro que defina si el diálogo de paz es "un proceso político serio"

La delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha dirigido al presidente colombiano Gustavo Petro para expresarle su "preocupación" y pedirle que defina si considera las negociaciones de paz un "proceso político serio", tras sus declaraciones durante un encuentro con almirantes y generales de las Fuerzas Armadas en el que aseguró que en la guerrilla queda poco de tradición política e ideológica.

"Los cuestionamientos directos a la Delegación de Diálogos del ELN, el trato irrespetuoso y estigmatizante de nuestra organización, y la doctrina de seguridad que trazó [Petro] en la que, según defendió, ya no hay 'conflicto de ideologías ni conflicto social', sino lucha contra las 'economías ilícitas', supone un cuestionamiento de fondo al sentido político de la Mesa de Diálogos y a toda su arquitectura, incluyendo la legitimidad de la Delegación del Gobierno, los países garantes, las organizaciones acompañantes (ONU y Conferencia Episcopal de Colombia) y los países acompañantes", escribió la delegación en un comunicado.

Durante su intervención este viernes en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, el mandatario colombiano habló de etapas en el conflicto armado, asegurando que en la guerrilla queda poco de la tradición política e ideológica, ya que actualmente su razón de ser es la economía ilícita.

"Este es el corazón de la tercera fase, la economía ilícita", dijo, agregando que sobre ello se tiene "que construir una estrategia, una política pública de seguridad y una posibilidad de paz".

"Es dinero puro, simple y sucio. Ya no es la ideología, no es la tradición política. Entonces, ¿cómo varían las estrategias desde el punto de vista de la fuerza pública? Que es el interrogante. No es lo mismo que cuando la política era la tradición, no es lo mismo que cuando el conflicto era la ideología. El conflicto social ahora es la economía ilícita", resaltó Petro. En este sentido, afirmó que no se pueden "usar las mismas estrategias del pasado".

El ELN destacó que el mandatario está contradiciendo lo que se pactó en Ciudad de México en marzo de este año, cuando se firmó un acuerdo con el que se trazó la nueva agenda de conversaciones.

Así, pidieron a Petro que, de manera urgente, "defina si su Gobierno sigue considerando que, tal y como reza el Acuerdo de México suscrito por las partes y depositado ante los garantes, este es un proceso político serio que tiene como objetivo 'superar el conflicto armado que ha tenido lugar por seis décadas, erradicar la violencia para tramitar las contradicciones políticas, económicas y sociales, pactar transformaciones democratizadoras y avanzar hacia la reconciliación nacional'".